DUBLĂ MĂSURĂ: Austriecii de la Porr Construct – clasare, Nelu Iordache- șase ani de ÎNCHISOARE într-o speță similară Nu mai e de mult timp niciun secret pentru nimeni faptul ca in ultimii ani elita de business a Romaniei a fost distrusa aproape in totalitate, in mare parte cu ajutorul ”instrumentul” dosarelor penale fabricate de DNA. Afaceri serioase cu zeci de mii de angajati, afaceri ce aduceau la bugetul statului roman zeci de milioane de euro, au distruse intr-o clipa, in baza unor denunturi nefundamentate sau si mai rau in baza unor ”suspiciuni rezonabile” in timp ce locul acestor business-uri mari exclusiv made in Romania a fost luat de business-uri de import, din Austria, Germania, Franta,... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

