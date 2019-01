Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Tudor Cârja, 19 ani, din Floresti, conducea Mercedesul care aparținea tinerei Gabi Rîpan, când a pierdut controlul asupra volanului și s-a lovit de un stâlp. Gabi Rîpan a murit pe loc, fiind prinsa în mașina. Impactul a fost atât de puternic…

- Astazi a venit si rezultatul de la medicina legala: 2.48 mg/l alcool in sange, scrie observator.tv. Seful Politiei Locale s-a urcat baut la volan Barbatul a avut mare noroc. Nimeni nu a fost ranit. Insa masina de serviciu, pe care o folosea si cand nu era la program, are nevoie de reparatii…

- Un incident socant s-a petrecut azi la Craiova. Politistii au intervenit de urgenta dupa ce mai multe persoane au sesizat la 112 ca cineva a tras cu o arma intr-o parcare. Din primele informatii, se pare ca un individ inarmat ar fi tras mai multe focuri de arma in directia a doi barbati. Unul dintre…

- O femeie a murit, alte cateva au ajuns la spital, iar blocul in care a izbucnit incendiul este si mai afectat. Cu toate acestea, zeci de persoane locuiesc ilegal, si nu doar din vina lor, primaria avand in vedere sa demoleze imobilul. Politia a deschis dosar penal.

- Soferul autocarului care a provocat accidentul de acum doua zile din judetul Vrancea, Romania, este cercetat penal in libertate. Potrivit Politiei din tara vecina, acesta are 31 de ani si este domiciliat in Iasi.Pe perioada anchetei, el a fost privat de dreptul de a conduce.

- Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de tainuire si favorizarea faptuitorului, dupa ce a aparut informatia ca in cazul tabloului Picasso, gasit in judetul Tulcea, ar fi vorba de o farsa. Urmeaza ca procurorii sa dispuna efectuarea unei expertize…

- O mama si doua fiice ale sale au ajuns in stare grava, la spital, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita frontal. Accidentul a avut loc aseara, in jurul orei 22:00, in apropierea satului Tartaulul de Salcie, din Cahul.

- Șoferul tirului care a provocat accidentul de duminica seara din județul Cluj, soldat cu cinci raniți, intre care o fata de 7 ani, a fost gasit, luni dimineața, spanzurat.Duminica seara, un barbat, in varsta de 51 de ani, din Dej, in timp ce conducea un tir in afara localitații Gherla, dinspre Dej…