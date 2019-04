Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii au iesit la iveala in cazul mamei care si-ar fi ingropat nou-nascutul in spatele casei, in satul Hudesti din Botosani. Aceasta ar fi recunoscut in fata procurorilor ca si-a ucis copilul si ca l-ar fi ingropat. Crima ar fi avut loc chiar in fata unei batrane de 72 de ani, mama celei anchetate.

- Apar noi informatii in cazul barbatului ucis de urs, saptamana trecuta, in Harghita. Martorii povestesc ca victima a aruncat lemne si alte obiecte in vizuina ursoaicei si a provocat astfel...

- Dubla crima in Piatra Neamt. Un barbat de 60 de ani si-a ucis fiul si soacra, dupa care a dat foc la locuinta. Corpurile neinsufletite au fost gasite de pompieri dupa stingerea flacarilor. Autorul este in custodia criminalistilor. “In dimineața zilei de 26 martie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre moartea Valentinei, tanara care a ars de vie in apartamentul ei, in Buzau. Martorii au dezvaluit ca au asistat la scene de groaza, parca desprinse din cele mai tulburatoare coșmaruri.

- Tanarul din Slobozia Mare, care a efectuat doua impuscaturi in directia angajatilor Politiei de Frontiera, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. In prezent, acesta se afla in Penitenciarul nr. 5 din orasul Cahul.

- Este mereu vigilent, asculta, simte, depisteaza și ataca… doar atunci cand este nevoie. Suna destul de ambiguu ceea ce va spun, nu este așa? Ei bine vorbim aici despre Rik, un superb ciobanesc german care este, de altfel, una dintre vedetele Poliției buzoiene. De ce spun asta? Pentru ca la intrarea…