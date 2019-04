Dublă crimă odioasă pe insula spaniolă Tenerife Politia a gasit cele doua corpuri miercuri, intr-o zona muntoasa, in interiorul unei grote, intre dou prapastii. Ei erau dati disparuti de marti, scrie News.ro. Cel mai mic copil al victimei, in varsta de cinci ani, a permis localizarea corpurilor. Baiatul a fost gasit plangand de catre trecatori, aparent dupa ce a scapat criminalului. Principalul suspect, tatal acestei familii, a fost arestat, iar o ancheta este in curs. ”Se pare ca este vorba despre un caz de violenta familiali, insa nu suntem inca siguri. Nu putem spune nimic in plus atat timp cat nu avem informatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Crima odioasa pe insula spaniola Tenerife. Un german si-a ucis sotia si unul dintre cei doi copii intr-o pestera situata intr-o zona izolata. Baiatul asasinat avea doar zece ani. Cel de-al doilea copil, de sase ani, a reusit sa fuga si a fost gasit de un grup de localnici.

- Uciderea unei germane in varsta de 39 de ani si a fiului sau, in varsta de zece ani, pe Insula spaniola Tenerife, provoaca un val puternic de emotie, relateaza Euronews, potrivit news.ro.Politia a gasit cele doua corpuri miercuri, intr-o zona muntoasa, in interiorul unei grote, intre dou prapastii.…

- Uciderea unei germane in varsta de 39 de ani si a fiului sau, in varsta de zece ani, pe Insula spaniola Tenerife, provoaca un val puternic de emotie, relateaza Euronews potrivit Agerpres.Politia a gasit cele doua corpuri miercuri, intr-o zona muntoasa, in interiorul unei grote, intre dou prapastii.…

- Suspectul in incidentul armat produs luni la Utrecht a fost arestat, a anuntat politia olandeza, citata de AFP.'Principalul suspect a fost arestat', a comunicat municipalitatea din Utrecht pe Twitter, indica Reuters. Citește și: Explicație halucinanta! De ce nu are Romania autostraziSuspectul,…

- Suspectul in incidentul armat produs luni la Utrecht a fost arestat, a anuntat politia olandeza, citata de AFP. 'Principalul suspect a fost arestat', a comunicat municipalitatea din Utrecht pe Twitter, indica Reuters. Suspectul, care a deschis focul intr-un tramvai din…

- Mai mulți lideri europeni și-au aratat dezamagirea fața de decizia Parlamentului de a respinge planul Brexit al Theresei May, chiar și dupa asigurari suplimentare din partea UE, potrivit CNN.Prim-ministru spaniol, Pedro Sanchez, a declarat ca "regreta" modul în care s-au desfașurat…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez si-a exprimat marti regretul fata de respingerea de catre Parlamentul britanic a acordului divortului, in pofida eforturilor Uniunii Europene de a se ajunge la ”cel mai bun acord posibil”, relateaza BBC News, potrivit agerpres.ro.Citește și: Sebastian Ghița:…

- Un atac armat a avut loc vineri dupa amiaza intr-o fabrica din Chicago, in suburbii. Mai multe persoane au fost ranite printre care și cațiva polițiști. Autoritațile au comunicat ca atacatorul a fost arestat. Un barbat a deschis focul vineri dupa-amiaza intr-o suburbie din Chicago, in nordul SUA, ranind…