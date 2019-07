Dubai: Turiştii vor putea cumpăra alcool din magazine Turistii care viziteaza Dubaiul vor putea cumpara de acum incolo alcool din magazine, gratie noilor masuri introduse pentru a face orasul mai prietenos pentru vizitatori, informeaza vineri publicatia britanica The Independent.



Pana acum turistii puteau doar cumpara si consuma bauturi doar in locatii autorizate, cum ar fi hotelurile si restaurantele.



De acum incolo vizitatorii ne-musulmani cu varsta de peste 21 de ani vor putea cumpara alcool de la orice magazin Mercantile and Marketing International (MMI) sau African and Eastern din oras.



Vizitatorii vor avea

Sursa articol si foto: agerpres.ro

