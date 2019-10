Dubai, lovit de criză. Caută soluții salvatoare Pentru a atrage clienți, dezvoltatorii scad prețurile și propun planuri de finanțare foarte avantajoase, in timp ce autoritațile ofera facilitați și o noua reglementare pentru relansarea acestui domeniu vital. Pregatindu-se pentru marele eveniment internațional de anul viitor, Expo 2020, in care Dubai iși pune mari speranțe, sute de mega proiecte imobiliare au fost lansate in ultimii ani, generand o oferta excedentara și o prabușire a prețurilor. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia a refuzat deocamdata sa comenteze aceasta informatie, desi a anuntat mai devreme ca exista dovezi in sensul ca a fost vorba de un accident generat de o urgenta medicala.Accidentul s-a produs vineri seara in districtul berlinez Mitte. Vehiculul, un Porsche, a intrat pe trotuarul…

- Social-democrații se reunesc, luni, in CEx, pentru a discuta despre blocajul din Guvern, dupa ce Klaus Iohannis a respins cele trei propuneri de miniștri interimari, au declarat surse din partid pentru MEDIAFAX. O alta tema de discuție vizeaza campania pentru alegerile prezidențiale.Potrivit…

- "Sesiunea parlamentara, care se deschide astazi, va muta, in mod substantial, atentia mass media – si deci ale opiniei publice – de la temele obsesive ale vacantei la subiecte politice. Inclusiv la cele externe, in masura in care Brexitul poate genera efecte negative pentru romanii plecati in Marea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, in timpul ceremoniei de primire a sefilor de misiuni si consulii generali la Palatul Cotroceni ca va face o declarație miercuri pe tema crizei guvernamentale care a izbucnit dupa ieșirea ALDE din Guvern.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la intalnirea anuala cu diplomatii romani, ca maine va face o declaratie despre criza politica interna si a dat asigurari ca Romania este o democratie consolidata, iar orice se va intampla in continuare va fi in limitele constitutionale.„Nu putem sa facem…

- Departamentul de Turism si Comert din Dubai a dat startul celei de-a treia editii a programului Futurism, o platforma antreprenoriala globala dedicata start-up-urilor din tehnologie. Competitia are ca obiectiv schimbarea paradigmei din cadrul...

- Modernizarea bulvardului Nicolae Titulescu este in toi. Autoritatile locale incearca sa gaseasca solutii pentru ca tronsonul de drum sa fie gata, la nivel de carosabil, pana pe 9 septembrie, la inceperea noului an scolar.

- Directorul spitalului TBC de la Dobrita, Tiberiu Tataru, spera in incheierea unui act aditional cu Casa Judeteana de Sanatate pentru a putea scoate unitatea din colapsul economic in care se afla. Acesta a trimis marti adrese oficiale inclusiv ministr...