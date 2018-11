Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei este campioana mondiala la proba de Comunicare, a treia proba din cadrul Solar Decathlon. Competiția internaționala de case solare are loc in aceasta perioada in Dubai. Romania concureaza alaturi de alte 14 echipe din 11 tari si 4 continente, printre care se numara Olanda, SUA, Australia…

- Selectionata de fotbal a Frantei, campioana mondiala en titre, incheie anul 2018 cu o victorie la limita, cu scorul de 1-0, in fata reprezentativei Uruguayului, intr-un meci amical disputat marti seara pe Stade de France, scrie agerpres.ro.

- Vlad Stanciu și Emanuel Stancu, doi tineri din județul Dambovița, fac parte din echipa EFdeN, reprezentanta Romaniei la Solar Decathlon, Post-ul Doi tineri dambovițeni reprezinta Romania la olimpiada caselor solare, in Dubai apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mihai Baiceanu, Dalia Stoian si Andrei Neatu, trei tineri din judetul Constanta, fac parte din echipa EFdeN, reprezentanta Romaniei la Solar Decathlon, cea mai importanta competitie internationala de case solare ce are loc in aceasta perioada in Dubai, transmit reprezentantii proiectului EFdeN. Romania…

- Chinezoaica Liu Tingting a cucerit medalia de aur in finala probei de barna, din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), in timp ce campioana absoluta, americanca Simone Biles, a obtinut medalia de bronz. Cu un exercitiu curat, Liu Tingting a ocupat primul loc in finala…

- Deschamps a avut o discuție aprinsa la pauza cu jucatorii, schimband puțin și tactica. "Din fericire, selecționerul ne-a salvat", a spus Giroud. "A gasit soluțiile și cuvintele potrivite", a completat Lloris. Franța a intors jocul cu Germania in stil de campioana mondiala. Dominata de nemți in prima…

- Fosta campioana mondiala de tenis de masa, Geta Pitica, s-a stins din viața, sambata, la varsta de 88 de ani. "A avut un inger, acolo, sus, care a avut grija sa nu sufere la final", a spus Madalina, fiica legendarei jucatoare și antrenoare, scrie libertatea.ro.Campioana mondiala in proba de dublu,…

- Campioana mondiala la spada in 2014 (Kazan) și 2015 (Moscova), Rossella Fiamingo a ales sa-și petreaca vacanța in Zanzibar. Unde, potrivit propriilor spuse, a petrecut cat e ziua de lunga la malul marii. Ea este casatorita tot cu un sportiv, inotatorul Luca Dotto. Nu rata o super GALERIE FOTO cu Rossella!