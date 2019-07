Dubă încărcată cu cereale, răsturntă în curtea unor localnici O autoutilitara incarcata cu cereale s-a rasturnat in localitatea Brezoi, județul Valcea. Mașina a ajuns cu roțile in sus in curtea unor localnici. Un echipaj SMURD și o autospeciala de pompieri s-au deplasat imediat la fața locului. In urma accidentului doua persoane au fost ranite. O femeie a fost transportata la spital, iar șoferul a primit ingrijiri medicale la fața locului. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Din primele cercetari se pare ca o roata a autoutilitarei a explodat, iar șoferul a pierdut controlul volanului. Vezi și: Contaminare cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

