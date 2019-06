Premierul ales de deputatii Partidului Socialistilor (prorus) si ai Blocului ACUM (PAS plus PPDA), Maia Sandu, a declarat dupa sedinta de luni a guvernului sau ca ia in calcul sa cheme sustinatorii blocului la Chisinau pentru sustinerea noului guvern, dar spera ca nu se va ajunge la o astfel de situatie, potrivit portalului Noi.md si Radio Chisinau. Noul premier moldovean investit in weekend de catre coalitia majoritara formata de socialistii prorusi si Blocul ACUM, care se declara proeuropean, a facut un nou apel catre functionarii statului, in special catre cei din institutiile de forta, sa…