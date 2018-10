Dua Lipa feat. BLACKPINK – Kiss and Make Up

Stiri pe aceeasi tema

- Post Malone lanseaza „Sunflower”, cea de-a doua colaborare cu Swae Lee. Noua piesa se regasește pe colana sonora a noului film „Spider-Man™: Into the Spider-Verse”, a carei premiera va avea loc pe 14 decembrie. Prima piesa lansata de Post Malone in colaborare cu Swae Lee a fost “Spoil My Night“, de…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, ca protocolul de colaborare parlamentara cu PSD este in vigoare, dar formațiunea maghiara nu deschide "niciun subiect" pana cand Guvernul nu "rezolva" problema ordonanței simple privind predarea limbii romane. Este vorba de un articol…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor, in colaborare cu Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti Bucuresti organizeaza in data de 14 septembrie 2018, ora 10.00 la Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti Bucuresti, Festivalul National de Folclor pentru Detinuti editia a IV a. Continuand o traditie…

- Nestle și Starbucks au anunțat, marți, ca au finalizat condițiile acordului de licențiere prin care gigantul alimentar elvețian poate comercializa in intreaga lume cafelele și ceaiurile producatorului american, transmite Reuters.Citește și: Stelian Tanase, analiza DURA, dupa marea nunta de…

- In perioada iunie 2018 ndash; august 2018, politistii Directiei de Investigatii Criminale si ai Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Constanta, in colaborare cu Guardia Civil din Regatul Spaniei, au desfasurat in comun activitati de urmarire…

- Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat pentru ziua de luni, 13 august 2018, in ședința extraordinara cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018. 2. Modificarea Hotararii nr. 52/2018…

- Cel putin 45 de persoane suspectate de colaborare cu regimul lui Bashar al-Assad au fost arestate duminica de o coalitie de grupuri rebele in nord-vestul Siriei, au anuntat insurgentii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Acest val de arestari lansat de Frontul National de Eliberare (FNL)…

- Ministerul Educației Naționale, Banca Naționala a Romaniei, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara și Asociația Romana a Bancilor au incheiat un Acord de colaborare pentru realizarea de activitați comune in domeniul educației financiare și elaborarea Strategiei Naționale…