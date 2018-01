Dua Lipa a lansat “IDGAF” – VIDEOCLIP

Stiri pe aceeasi tema

- Albumul “Reputation“, lansat de artista Taylor Swift in luna noiembrie a anului ce tocmai s-a incheiat, este cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017, raportat și la perioada de timp in care a fost disponibil. Pe langa copiile fizice, albumul “Reputation” a adunat și sute de mii de ascultari…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- Ministerul Apararii de la Moscova isi arata partea sensibila. Armata rusa a lansat un videoclip promoțional in care apar mai multi cațeluși care sunt dresați pentru a-i ajuta pe militari in misiuni de patrulare a frontierelor.

- Jay-Z a lansat vineri un videoclip pentru o melodie intitulata „Family Feud”, in care canta despre suferinta pe care a cauzat-o infidelitatea sa in casnicia cu Beyonce. Rapperul american apare in videoclip alaturi de cantareata si de fiica lor cea mare, Blue Ivy, in varsta de 5 ani.

- Delia Rus a visat sa cante la radio, iar noi i-am indeplinit visul saptamana trecuta, in direct, la Virgin Tonic. Imediat dupa asta, Delia a lansat un cover modern al piesei Baby It’s Cold Outside de la Frank Loesser. “In ciuda oricarui om care m-ar contrazice, ‘Baby, It’s Cold Outside‘ este o piesa…

- Imediat dupa ce a aflat ca este castigatoarea Vocea Romaniei, Ana Munteanu a lansat prima piesa din cariera, „Masti“, cu ajutorul antrenorului sau, Smiley. ”E o melodie foarte potrivita pentru ea si e prima piesa dintr-o, sper eu, cariera stralucita a Anei. Noi ne vom da tot interesul sa aiba o cariera…

- Eminem le face un cadou fanilor fix inainte de sarbatori și lanseaza albumul “Revival” dupa patru ani de așteptare și luni intregi de teasing. Slim Shady a colaborat pentru al noualea albumd e studio cu Beyonce, Ed Sheeran, Alicia Keys, Kehlani, Pink, X Ambassadors și Skylar Grey. “Revival” are 19 melodii…

- Lumea nu o știe pe Dua Lipa de cand era mica, lumea o știe pe Dua Lipa dupa single-ul “New Rules”. Artista e pe un mare val, dupa aproape 800 de milioane de vizualizari pe YouTube la hitul anului și faima pe care a capatat-o din 2015. Ai vazut-o la Neversea, dar știai ca a... View Article

- The Motans iși incanta din nou fanii și lanseaza “Friend Zone“, o piesa compusa chiar de ei și produsa de Alex Cotoi. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Alexandru Mureșan și Bogdan Paun, un duo care a mai lucrat și cu INNA sau Irina Rimes. “La inceput, aveam doar un simplu ‘ton, ton,...…

- De luni este pe piața noul album Inna – ”Nirvana”. Il poți gasi exclusiv in magazinele LIDL din Romania la un preț special, de 19,99lei. ”Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participand Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hit-urilor artistei), David Ciente,…

- Daca ești fan adevarat, probabil știi deja ca Dua Lipa a cantat aseara la balul Jingle Bell, un mare eveniment organizat in Marea Britanie. Și pe langa performance-ul ei uluitor, ca de fiecare data, Dua și-a lasat fanii cu gura cascata dupa ce a aparut pe covorul roșu in sutien. Toata lumea inceput…

- Zeen este un nou proiect muzical romanesc din care fac parte doi baieți de care s-ar putea sa auzim mai des in urmatoarea perioada: Daniel și Mihail. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parinții au decis sa se mute in Romania, adica țara...…

- Cea de-a zecea piesa din proiectul aniversar #Smiley10 a fost lansata duminica de Smiley. „«O poveste» este despre dragoste, dragostea fata de tot ce ne inconjoara si despre cum acest sentiment te poate salva. Tot ceea ce fac este pentru si din iubire. Adevarul meu este iubirea. Atat!“, spune Smiley…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Deams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- "Pamantul bunicii mele" este titlul noului videoclip lansat de trupa Lume din Balti, in ajunul sarbatorilor de iarna. Potrivit muzicienilor, filmuletut si textul melodiei au un puternic mesaj social.

- Daca ești grijuliu cu viitorul familiei tale, te-ai gandit cel puțin o data in viața la sursa de radiații electromagnetice pe are o porți mai tot timpul in buzunarul de la pantaloni, atat de aproape de viitorii copii. Și cum traim deja intr-o lume supertehnologizata, era o chestiune de timp pana cand…

- Damian Draghici și Feli colaboreaza din nou, la un an dupa ce au lansat ”Hopai Diri Da”. De data aceasta, cei doi artiști lanseaza clipul cinematografic “Trandafire“. “Cumva mesajul piesei Trandafire transpus in relatia mea profesionala cu Damian Draghici pot spune ca e semi real. Damian stie, si cu…

- Un deputat PSD și-a exprimat nemulțumirea fața de faptul ca majoritatea deciziilor din partid se iau doar in cadrul unui cerc restrans din partid, aruncand acuzații dure asupra formațiunii politice din care face parte și precizand ca sunt „10 șmecheri care conduc partidul”.

- Exista și povești fericite in lumea artiștilor. Dua Lipa și iubitul ei par ca sunt super indragostiți din pozele de pe Instagram. Cantareața e intr-o relație cu artistul Paul Klein, care are 29 de ani și este solistul trupei LANY. Cei doi sunt impreuna din vara, iar relația lor avansat constant de atunci.…

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baieții de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea“, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent“. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- INNA lanseaza single-ul “Nirvana” impreuna cu un videoclip regizat de Bogdan Paun și Alexandru Mureșan. Piesa va fi prezenta și pe viitorul album, care poarta același nume, și care va aparea pe 11 decembrie. “Piesa ‘Nirvana‘ imi da o stare de bine, este o piesa energica, fresh, sper sa va bucure și…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei condamna cu toata fermitatea lansarea unei rachete balistice de catre Republica Populara Democrata Coreeana, la data de 28 noiembrie 2017, o noua grava amenintare la adresa pacii si securitatii regionale si internationale. Actiunile repetate, provocatoare si…

- Carla’s Dreams și-a surprins fanii și a lansat doua piese, in aceeași zi. Dupa “Inima“, in colaborare cu Delia, a venit și piesa “Animal de prada“, la pachet cu un super videoclip. De curand, trupa Carla’s Dreams a acumulat 1 milion de abonați pe propriul canal de YouTube unde au 468.000.000 de milioane…

- ADDA lanseaza “Florea Delicata“, o piesa incarcata de emoție și de trairi puternice. Muzica și versurile sunt scrise chiar de ADDA, alaturi de Șerban Cazan și Andrei Maria Tiberiu (Smiley). “Am scris piesa asta pe bucați pentru ca am vrut sa fie perfecta. Am inceput acum 2 ani și am terminat-o acum…

- Irina Rimes a lansat piesa “Eroii pieselor noastre“, cea care inchide povestea albumului “Despre el“. “Eroii pieselor noastre” este a cincea piesa pe care Irina a lansat-o in cadrul povestii ce se regaseste atat pe album, cat si in filmul “Despre el“. “Eroii pieselor noastre nu este #despreel… Eroii…

- Dupa mai multe colabarari de succes, printre care super hit-urile “Cum ne noi” sau “Weekend“, Carla’s Dreams și Delia vin cu o noua piesa – Inima. Muzica și textul sunt creația Carla’s Dreams, iar videoclipul, așa cum ne-am obișnuit, este in regia lui Roman Burlaca. “Rațiunea și inima se impaca rar,…

- Arabia Saudita a lansat duminica o coaliție antiterorista formata din 40 de țari musulmane, in principal sunnite, și a promis o lupta neobosita impotriva gruparilor extremiste pana la dispariția acestora din lume, relateaza AFP. Omul forte al Arabiei Saudite, prințul moștenitor…

- Voltaj și Andra au lansat vineri cel mai emoționant videoclip pentru o piesa romaneasca: ”Nu doar de ziua mea”. “Am incercat sa descriem o realitate trista, prezenta in foarte multe familii. De multe ori, din cauza problemelor financiare sau din alte motive, apar tensiuni si certuri intre parinti, dar…

- ”Rockstar” este una dintre cele mai de succes piese de acum, e cea mai cautata pe Shazam in Romania și lider in topul Billlboard Hot 100. Acum are și un videoclip. In sfarșit! Care e deja trending pe YouTube in Romania. Inspirat de filmul lui Quentin Tarantino, „Kill Bill”, nou single Malone și 21 Savage...…

- „In Moldova fiecare oaspete e special", acesta este sloganul noului clip de promovare a turismului local de la noi. Dupa ce zilele trecute teaserul clipului a fost facut public, pe rețelele de socializare se zvonea ca s-ar fi filmat celebrul actor Brad Pitt, insa o data cu lansarea, misterul a fost…

- Aeroportul Heathrow a lansat traditionala sa reclama de Craciun, ce-i are ca protagonisti pe ursii Doris si Edward. Anul acesta, povestea ne poarta pentru inceput catre prima lor intilnire, de Craciun. Finalul povestii este unul extrem de emotionant. Reclama de Craciun a fost produsa de cei de la…

- In cadrul ultimului eveniment organizat de Tesla, compania condusa de Elon Musk a anuntat un camion electric care depaseste performantele unuia diseel, o masina care accelereaza de la 0 la 100 de kilometri pe ora in doar 1,9 secunde, si doua accesorii pentru telefoanele mobile.

- Delia a lansat single-ul “Fata lu’ tata”, piesa compusa de Carla’s Dreams și produsa de Alex Cotoi. Nu e prima data cand Delia se bazeaza pe Carla’s Dreams pentru a lansat o piesa cu aer de hit. Artista a mai colaborat cu trupa Carla’s Dreams atat pentru “Cum ne noi” (featuring), dar și “Da, mama”....

- Facebook a lansat o noua aplicatie dedicata celor care doresc sa realizeze continut video pentru reteaua de socializare. Aceasta se numeste Facebook Creators si vine cu multe functii utile in special pentru cei care au comunitati pe mai multe servicii ale companiei si doresc sa interactioneze usor cu…

- Mai mult de 15.000 de oameni de stiinta din 184 de tari au semnat un apel impotriva degradarii catastrofale a mediului, intr-o initiativa de o amploare fara precedent, informeaza Le Monde si Europe1."Punere in garda pentru omenire: al doilea avertisment''. Aceasta este semnalul de alarma solemn…

- NEXT EX lanseaza, astazi, cel de-al patrulea single – Runaway – extras de pe primul lor album care urmeaza sa fie lansat la final de noiembrie. Albumul Mistakes cuprinde 7 single-uri, 2 dintre acestea avand deja și videoclip. Cei trei membri ai trupei – Andrea, Robert și Sergiu – readuc sound-ul trap-pop-alternativ,…

- Facebook a lansat in Romania o piata de vanzari online, care poate fi accesata de pe contul de Facebook al fiecarui utilizator. Potrivit reprezentantilor rețelei de socializare, aceasta piata este o alternativa la paginile de vanzari si cumparari online. Aceasta platforma functioneaza deja in alte 25…

- Ed Sheeran a lansat un nou videoclip pentru piesa „Perfect” inclusa pe albumul „÷ (Divide)”, cu actrita Zoey Deutch, cunoscuta din filmele „Beautiful Creatures” si „The Disaster Artist”, in rol principal.

- CONFERINTA…La Centrul Scolar de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui, Organizatia Salvati Copiii Filiala Vaslui a lansat Campania Nationala “Opriti Bullying-ul sau Desfiintati recreatiile!”. Excluderea din grup, izolarea sociala, amenintarea cu violenta fizica si/sau umilirea, violenta fizica si…

- Nicoleta Nuca, moldoveanca care a crescut profesional dupa participarea la show-ul de talente din Romania ”X Factor”, a lansat un nou videoclip. Focoasa bruneta a scos la aprecierea fanilor producția video pentru melodia „Ai uitat cine ești”, in care cinta despre durerea desparțirii și a indiferenței…

- Nintendo va susține o sesiune Nintendo Direct, in care va discuta despre Xenoblade Chronicles 2, pe 7 noiembrie incepand cu ora 6:00 a.m. PT / 9:00 a.m. ET / 2:00 p.m. UK / 23:00 JST. Sesiunea va putea fi urmarita in direct online in: Statele Unite (YouTube) Europa Japonia (YouTube) Nintendo…

- Descendent Studios anunța ca Descent: Underground, continuarea legendarei serii 6DOF Shooter din anii 1990, va fi lansat anul viitor pe PC, iar versiunile PS4 și Xbox One au fost confirmate cu aceasta ocazie. Un aspect interesant este ca jocul era disponibil pe Steam Early Access pana acum,…

- El Nino și JO revin cu un nou featuring – “Eu știu“, asta dupa ce in trecut au colaborat pentru piesa “Pentru liniște“. “Eu știu” este compusa e El Nino, JO și Spectru, iar clipul este realizat de San și spune in imagini povestea a doi indragostiți redand experiențele prin care au trecut pe parcursul...

- Ieri ați putut citi despre Onrush, titlu arcade racing anunțat pe PlayStation 4 la Paris Game Week de catre Codemasters. Ulterior, a fost confirmat ca jocul va fi lansat și pe Xbox One, dar versiunea PC ramanea in aer. Astazi, Codemasters a anunțat ca Onrush va fi lansat și pe PC, dar „mai…

- Halloween (o abreviere pentru "All Hallows' Evening") este o sarbatoare de origine celtica, preluata de multe popoare din lumea occidentala si nu numai. Halloween-ul se celebreaza in noaptea de 31 octombrie. Preceda sarbatoarea crestina Ziua tuturor sfintilor de pe 1 noiembrie. Obiceiuri specifice de…

- Voq.ro Otilia Bilionera a lansat un nou videoclip! “Prisionera” este o piesa in limba spaniola și a fost produsa de JHaps Records – Sorin de la Crush și Lexi (care au stat in spatele hiturilor Havana – Vita Bella și Alexandra Stan – Ecoute) de al carui management se ocupa Ionuț Bejinariu. Este o piesa…

- Lansat anul trecut pe piața muzicala, Milan face o surpriza frumoasa acum cu noul videoclip “Rewind” ,regizat de Criss Blaziny, pe un flow creativ semnat de Alex Kaulitz. La doar 16 ani, Milan are un timbru inconfundabil, un mix vocal care imprumuta din stilul unor artiste precum Zara Larsson sau Dua…

- Liviu Teodorescu tocmai a lansat piesa “Așa e ea #DULCE“, scrisa și compusa chiar de el in propriul studio. “ nu e doar un nou videoclip, este un progres pentru mine. Am compus piesa in studioul meu, insa la producție m-au ajutat Șerban Cazan și Florin Boka de la Hahaha Production. Sunt...

- Irina Rimes și Killa Fonic tocmai au lansat piesa “Bandana“, care vine la pachet cu un super videoclip in regia lui Bogdan Paun și Alexandru Mureșan. “Am o istorie de povestit… aceasta istorie incepe cu o #bandana…”, a postat Irina Rimes, pe Facebook.