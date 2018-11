Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD vor intra, azi, in sedinta pentru a-i dea afara pe anumiti ministri din Executivul condus de Viorica Dancila, dar "cartile nu sunt facute" inca. "Unul din ministri care, se pare, vor pleca din Guvern, este cel al Transporturilor. Cel care ar putea prelua Ministerul Transporturilor de la…

- Guvernul se reuneste, luni, de la ora 9.00, iar Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia ar urma sa se afle pe ordinea de zi a sedintei. Dupa sedinta, premierul Viorica Dancila va pleca intr-o vizita in Turcia si in…

- Liderul onorific al Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat luni seara, la TVR1, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ar fi trebuit sa aiba o intalnire cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria, si nu in aeroport. "Este jenant. Echivalentul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ministrii afacerilor externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, si din Republica Turcia, Mevlut Cavusoglu, cu ocazia participarii acestora la consultarile trilaterale Polonia-Romania-Turcia, in cadrul careia premierul…

- Fostul președinte al Romaniei, senatorul PMP, Traian Basescu, a declarat, luni seara, ca pentru ca guvernul condus de Viorica Dancila sa fie schimbat este nevoie de ”negocieri inteligente” și ca PSD, ”intr-o forma sau alta”, trebuie sa ramana la guvernare.”Daca va fi o negociere inteligenta,…

- „O remaniere o voi decide in urma evaluarilor pe care le fac. Deja am inceput evaluarile pe fiecare minister in parte, raportate la programul de guvernare”, a declarat Viorica Dancila, aflata intr-o vizita in judetul Arges. Potrivit sefei Guvernului, s-au facut foarte multe lucruri, inclusiv…

- Liviu Dragnea a venit la Palatul Victoria, dupa scandalul președinte-Guvern, pe rectificarea bugetara. Liderul PSD este insoțit de deputatul Florin Iordache, fost ministru al Justiției și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Potrivit unor surse politice, Executivul cauta soluții pentru adoptarea rectificarii…

- Dancila, nicio vorba despre criza pestei porcine: ”Masurile de sprijin acordate la timp agricultorilor au produs efectele așteptate”, a spus premierul, miercuri, la Palatul Victoria, in deschiderea ședinței de Guvern. Șefa Executivului nu a pomenit nimic, in discurs, despre situația grava din agricultura…