- Parintii tinerei ucisa fara mila de iubitul sau intr-un salon din Titu sun ingroziti de felul in care fiica lor si-a gasit sfarsitul. Acestia povestesc ca fata lor era speriata de tatal fetitei sale si nu voia sa fie singura, tatal si fratele sau luand-o mereu cu masina pentru ca aceasta sa nu ramana…

- Imediat dupa ce si-a ucis fosta iubita intr-un coafor de la Titu, barbatul a sunat la 112 si s-a autodenuntat. Florin Oprea a a iesit apoi in strada si s-a urcat intr-un taxi. Iata primele declaratii ale soferului care l-a dus la politie. ”Nu am simtit nimic deosebit. Numai dupa ce s-a urcat, l-am vazut…

- Florin Oprea, militarul care si-a ucis iubita, ii lasase acesteia pe cutiile de pantofi cateva mesaje halucinante. Mama Alexandrei Elena Marin sustine ca Florin Oprea avea probleme cu jocurile de noroc si ca fiica ei facuse plangere la Politie pentru ca fostul iubit sa nu o mai deranjeze.

- Parinții tinerei ucisa de subofițerul MApN, declarații șocante, in direct la Acces Direct. Distruși de durere, cei doi au scos la iveala amanunte mai puțin știute de cei din jur. Alexandra Elena Marin este tanara care a murit, dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de iubitul sau, intr-un coafor…

- Retinut la cateva ore dupa ce si-a injunghiat mortal iubita, intr-un coafor din Titu, plutonierul acuzat de omor calificat a fost dus in cursul zilei de miercuri in fata instantei. Iar reprezentantii Tribunalului Militar Bucuresti au dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile. In varsta de 35 de ani,…

- Magistratii Tribunalului Militar au decis, miercuri, arestarea preventiva pentru 30 de zile a militarului care si-a ucis concubina intr-un coafor din localitatea Titu, judetul Dambovita, scrie Mediafax. Potrivit Ministerului Apararii Nationale, plutonierul Florin Oprea, specialist in grupa reparatii…

- IPJ Dambovita a transmis, prin purtatorul de cuvant, ca Alexandra Marin, tanara ucisa marti intr-un salon de cosmetica din Titu, nu a depus plangeri la Politie pe numele militarului criminal, Florin Oprea.

- Barbatul care si-a ucis concubina intr-un coafor din Titu se numeste Florin Oprea si este angajat al Armatei Romane din 2009. Criminalul locuia in comuna Lunguletu, din Dambovita, impreuna cu parintii si fratele lui. Acestia au aflat de la televizor teribila veste.

- Martorul cheie in cazul crimei comise de militarul Florin Oprea in Titu a facut dezvaluiri uluitoare. Alexandra Elena Marin a fost ucisa in mai puțin de doua minute, dupa ce a fost injunghiata de iubitul ei. Subofițerul afla azi daca va fi arestat preventiv pentru omor. Florin Oprea s-a dus pregatit…

- Episodul sangeros dintr-un coafor din Titu (Dambovita), care a lasat doi copilasi fara mama, o familie ingrozita si le-a amintit multor romani despre atacul de la Perla, de acum aproape sase ani, ar fi fost cauzat de o gelozie orbitoare. Aceasta a fost prima ipoteza aparuta dupa ce s-a aflat despre…

- Florin Oprea, militarul care și-a ucis iubita intr-un coafor din Titu, a mai fost cercetat penal pentru acte de violența, in 2011. Atunci, barbatul ar fi șicanat in trafic mașina in care se aflau fosta soție și iubitul acesteia. Militarul a franat brusc in fața mașinii fostei soții, Mihaela Oprea, a…

- Psihologul Libertatea, despre crima din Titu, Dambovița. Marți, 23 ianuarie, plutonierul Florin Oprea, un subofițer de la MApN Dambovița și-a ucis iubita din gelozie . Femeia, in varsta de 27 de ani, a fost injunghiata mortal intr-un coafor, in prezența mai multor cliente și a angajatelor. Iata ce spune…

- Dan Antonescu, expert criminalist, a analizat, la Realitatea TV, crima pasionala la un salon de înfrumusețare din Titu. Un militar care revenise recent din Afganistan si-a înjunghiat de mai multe ori iubita, într-un coafor.

- Subofiterul Florin Oprea a ucis-o pe iubita sa marti dupa-amiaza, cu mai multe lovituri de cutit, intr-un coafor din Titu. Acesta a recunoscut fapta si le-a dezvaluit anchetatorilor si motivul pentru care si-a ucis iubita.

- Alexandra Elena Marin este tanara care a murit, dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de iubitul sau, intr-un coafor din Titu, județul Dambovița. Subofițerul Florin Victor Oprea este cel care a comis acest gest extrem, cel mai probabil intr-o criza de gelozie. Subofiterul Oprea Florin Victor a…

- Florin Oprea, are 36 de ani si este plutonier la o unitate militara. Martorii spun ca a intrat în salon si s-a napustit asupra tinerei si a înjunghiat-o. Apoi a fugit pe strada si s-a urcat într-un taxi.

- Crima pasionala la un salon de înfrumusețare din Titu. Un militar care revenise recent din Afganistan si-a înjunghiat de mai multe ori iubita, într-un coafor. Femeia în vârsta de 25 de ani a decedat la spitalul din oraș.

- Militarul acuzat ca si-a omorat concubina intr-un coafor din localitatea Titu, judetul Dambovita este angajat al Ministerului Apararii Nationale din 2009 si a trecut cu bine toate testarile psihologice, ultima fiind facuta in octombrie 2017.

- Subofiterul Florin Oprea, autorul crimei pasionale de la un coafor din Titu, este specialist in grupa reparatii si conservare a Depozitului 129 Materiale Tehnice din subordinea Bazei 2 Logistice din Targoviste a Armatei Romane

- Crima din gelozie, la Titu. Un subofițer MApN, abia intors din teatrul de operațiuni din Afganistan și-a injunghiat iubita intr-un Post-ul Destin curmat din gelozie! Abia intors din Afganistan și-a omorat iubita! Un copil a ramas orfan apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Militarul din Dambovita, acuzat ca si-a omorat concubina intr-un coafor din localitatea Titu , este angajat al Ministerului Apararii Nationale din 2009 si a avut pana acum un ”comportament normal”. Barbatul este divortat si are doi copii. In octombrie 2017, el a trecut cu bine de ultima testare psihologica.…

- Doris Gruenwald, o tanara din Austria care s-a nascut in 1990, a aflat abia dupa 28 de ani, cand i s-a recoltat sange in cadrul unui control medical de rutina, ca parinții ei biologici sunt alții decat cei care au crescut-o. „Corpul a inceput sa imi tremure și am simțit ca imi fuge pamantul de sub picioare…

- O eleva de 12 ani de la Soala Fundeni-Zarnesti a fost batuta cu bestialitate zilele trecute in microbuzul scolar care o transporta acasa. Un coleg de clasa a batut-o cu pumnii si picioarele fara ca vreunul dintre colegi sau soferul microbuzului sa intervina. Un singur coleg a avut curajul sa filmeze…

- Antonio Sesa, un italian in varsta de 65 de ani, a fost omorat in bataie la Vama, judetul Suceava, de catre un localnic. Victima se afla in Romania deoarece incerca sa o convinga pe fosta lui concubina sa se intoarca la el in Italia.

- Un barbat de 57 de ani a fost retinut sub acuzatiile de distrugere si violenta in familie dupa ce si-a ranit fiica vitrega in varsta de 9 ani si a incendiat o parte din gospodaria unde locuia impreuna cu concubina sa.

- Un drum obisnuit spre scoala s-a transformat intr-o drama pentru o adolescenta din Fagaras si familia ei. Fata a fost atacata de urs, iar ranile fizice, dar mai ales cele emotionale, inca nu s-au vindecat. Parintii fetei vor despagubiri pentru ca autoritatile nu au luat masuri inainte de atac, desi…

- Fiica unui miliardar rus, care a trait toata viața sa in lux, a declarat ca nu știa ca nu toata lumea iși permite pantofi și haine de mii de euro pana cand a ajuns la universitate. Julia Stakhiva, in varsta de 23 de ani, este fiica unui miliardar ucrainean cu afaceri in Rusia, dar locuiește in prezent…

- Actiunile criminale ale Magdalenei Serban se rasfrang acum si asupra familiei sale, scrie stirilekanald.ro Persoanele din Craiova, orasul din care provine femeia de 36 de ani care a ucis cu sange rece o alta tanara la metrou, se tem chiar si de parintii acesteia! Citeste si STENOGRAMA EXPLOZIVA,…

- Ce vinde fiica lui Irinel Columbeanu pe internet. Irina este o mica afacerista la doar 10 ani și are deja mii de fani in mediul virtual. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani, din vanzarea plastilinei moale, a carui pret variaza intre 20 si 48 de lei. „Straluceste in intuneric. Nu uitati…

- Martori ai crimei de la Dristor, cațiva oameni povestesc cum fata a incercat sa se salveze și chiar a strigat dupa ajutor, in momentul in care s-a vazut pe șinele trenului. Sursa: http://evz.ro/martori-crima-metrou.html

- Durere fara margini! Scene sfasietoare au fost surprinse la Inistitutul National de Medicina Legala „Mina Minovici”, acolo unde a fost adus trupul neinsufletit al Alinei Ciucu, tanara ucisa la metrou. Femeia se afla pe peron, atunci cand Magdalena Serban a impins-o pe sine. Din pacate, tanara de 25…

- Alexandru Popescu, tatal tinerei in varsta de 25 de ani, ucisa in statia de metrou Dristor 1, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca agresoare nu are ce sa caute in libertate. ”Institutiile statului sa o tina legata”, a spus barbatul.

- Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca dupa ce ar fi fost impinsa in fata metroului, tanara de 25 de ani ar fi incercat sa se ridice, insa a fost impiedicata si lovita cu piciorul de agresoare. Crima s-a petrecut la statia de metrou Dristor. La audieri, suspecta nu si-a recunoscut fapta, fiind…

- Tatal tinerei ucise la metrou face primele declarații. Distrus de durere, barbatul a declarat ca nu s-a putut uita la imagini. Acesta crede ca este vina autoritaților. O tanara de 25 de ani a fost impinsa in fața metroului de o femeie de 36 de ani. Anterior, atacatoarea a incercat un gest similar asupra…

- „Suntem incredibili de fericiți pentru Meghan și pentru Harry. Fiica noastra a fost dintotdeauna o persoana buna și iubitoare. Sa o vedem alaturi de Harry, care impartașește aceleași calitați, este o mare bucurie pentru noi, parinții ei. Le uram o viața plina de bucurii și suntem foarte incantați de…

- Razvan Rentea, din judetul Satu Mare, e suspectat ca si-ar fi ucis parintii si bunica in urma unor neintelegeri cu privire la un apartament pe care ar fi dorit sa il vanda pentru a-si acoperi anumite datorii.

- Barbatul de 33 de ani si-ar fi omorat parintii si bunica pentru a se razbuna. Criminalul ar fi mers la casa parintilor sai din localitatea Apa si si-ar fi ucis bunica si tatal, scrie observator.tv. Ulterior, stiind ca tatal trebuia sa mearga in statia de microbuz pentru a-si astepta sotia…

- Parinții actriței, Thomas Markle și Doria Ragland, s-au declarat ''incredibil de fericiți pentru Meghan și Harry''. ''Fiica noastra a fost intotdeauna o persoana buna și iubitoare. Sa vedem uniunea ei cu Harry, cu care impartașește aceleași calitați, este o sursa de mare bucurie pentru noi, ca parinți". …

- Așteptarea a luat sfarșit! Astazi, un comunicat oficial venit din partea familiei regale britanice anunța logodna dintre actrița americana Meghan Markle și Prințul Harry al Marii Britanii. Imediat dupa acest anunț, parinții lui Meghan, respectiv Thomas Markle și Doria Ragland, au emis, la randul lor,…

- Intamplare nefericita pentru un grup de ploiesteni care si-au dorit sa participe la concertul lui Tudor Gheorghe, spectacol care a avut loc la Casa de Cultura a Sindicatelor din Ploiesti.Fiica unui cuplu de ploiesteni a dorit sa le faca o supriza parintilor. Asa ca a cumparat cu trei saptamani inainte…

- De cand a devenit mama, Andreea Balan și-a schimbat prioritațile, și, așa cum era firesc, pe primul loc o pune pe fiica ei, Ella. Totuși, deși alte mamici prefera sa lase bebelușii fie in grija bunicilor, fie a bonelor atunci cand vor sa se relaxeze cateva zile, Andreea Balan pleaca in toate vacanțele…

- Ies la iveala noi detalii despre fiica cu probleme psihice a afaceristului din Falticeni ucis. Tanara de 17 ani a recunoscut ca și-a omorat tatal. L-ar fi ucis cu peste 50 de lovituri cu cuțitul și toporul.

- Caz șocant in capitala. Un barbat de 50 de ani a fost omorat aseara de propriul chiriaș in urma unui conflict iscat intre cei doi. Grozavia a avut loc intr-un apartament din cartierul Telecentru amplasat pe strada Gheorghe Asachi.

- Parinții ar face aproape orice pentru copiii lor. Când un cuplu primește pe lume un copil, viețile lor se schimba în mod automat, parinții încep sa își împarta viața cu copilul lor, sacrificând totul, daca e nevoie, de dragul lor. Și da, cel mai dureros lucru pentru…

- Era anul 1989. El, Daniel, un tanar chipes, dintr-o familie buna a Capitalei. Ea, mama Mariei, o fata ai carei parinti s-au zbatut, in acele vremuri, sa o creasca. Amandoi pe la 20 de ani. Cum aveau prieteni comuni, cei doi s-au vazut la o petrecere, la un "ceai", cum se spunea la distractii in acele…