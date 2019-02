Du-te cu masina la service inaintea iernii sau a unei calatorii pentru verificare pentru a nu ramane blocat in trafic sau pe autostrada Siguranta in trafic ar trebui sa reprezinte o prioritate pentru noi toti insa, din pacate, lipsa banilor sau a informarii fac ca, de cele mai multe ori, sa ajungem cu masina la service doar atunci cand intampinam o defectiune sau cand trebuie sa intocmim inspectia tehnica periodica.



Cu toate acestea, indiferent ca este iarna sau vara, ca ne pregatim de concediu sau ca folosim masina doar pentru naveta zilnica la serviciu, cert este faptul ca soselele ar fi mult mai sigure daca noi toti, fie ca suntem din Arad sau dintr-un orasel mai mic, am apela in mod regulat la serviciile unui service… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

