- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba recomanda populației ca in perioadele cu temperaturi ridicate sa acorde atenție modului in care pastreaza sau prepara alimentele și a locurilor de unde acestea sunt cumparate. Consumatorilor li se recomanda: – Sa cumpere produse…

- Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au verificat in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale peste 400 de obiective – unitați de industrie alimentara, unitați de vanzare cu amanuntul, piețe agroalimentare, centre pentru sacrificarea mieilor, laboratoare…

- Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba transmite lista si locatiile centrelor temporare de sacrificare a mieilor si recomandari pentru consumatori, in perioada Sarbatorilor Pascale. „In perioada Sarbatorilor Pascale, reprezentanții DSVSA Alba vin in intampinarea nevoilor…

- In perioada Sarbatorilor Pascale reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Alba vin in intampinarea nevoilor consumatorilor si crescatorilor de animale prin autorizarea si asigurarea personalului sanitar veterinar de specialitate necesar funcționarii punctelor…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta si Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta au prezentat planul de masuri privind prevenirea toxiinfectiilor alimentare in perioada sarbatorilor pascale 2019 si a zilei de 1 mai 2019. Astfel, in scopul prevenirii aparitiei…

- Amenzi in valoare de 23.200 lei si 10 avertismente aplicate in domeniul producerii, colectarii si procesarii laptelui, aplicate de DSVSA Alba, in perioada 19 februarie -15 martie 2019 . Ca urmare a dispozitiilor transmise de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Ca urmare a dispozitiilor transmise de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor referitoare la organizarea si efectuarea controalelor oficiale privind producerea, colectarea, procesarea și depozitarea laptelui crud si a produselor lactate, inspectorii din cadrul…

- In aceasta perioada, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii…