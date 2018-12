Stiri pe aceeasi tema

- Ampla campanie de control a sanitar-veterinarilor, in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna in Economie / on 05/12/2018 at 12:04 / Incepand de vineri, 30 noiembrie 2018, și pana luni, 07 ianuarie 2019, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va desfașura controale…

- Institutiile satului sunt pregatite sa funcționeze în condiții de solicitare maxima, în perioada sarbatorilor de iarna. Punctele de trecere a frontierei, de exemplu, vor trebui sa faca fata fluxului mare de persoane care vor intra sau vor iesi de pe teritoriul Republicii Moldova. Declaratia…

- Incepand cu data de 30.11.2018 si pana in data de 07.01.2019 Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va desfasura controale tematice specifice sarbatorilor de iarna, cu scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare si raspandirii virusului Pestei Porcine Africane…

- In scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor de iarna, cand, in mod traditional, consumul unor cantitati de alimente de origine animala creste, precum si pentru prevenirea raspandirii Pestei Porcine Africane PPA , ANSVSA considera necesara dispunerea unor masuri…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe drumuri si autostrazi din Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei, miercuri dimineata, iar porturile de la Marea Neagra sunt inchise din cauza vantului puternic, potrivit Centrului Infotrafic.

- Incepand de astazi, 26 noiembrie si pana la 27 decembrie, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, dar și in Piața Unirii va avea loc Targul de iarna, in cadrul caruia producatori și comercianți vor expune spre vanzare produse specifice Sarbatorilor de Iarna: decorațiuni de Craciun, produse de artizanat,…

- Doua targuri de iarna se deschid in perioada urmatoare la Iasi. In perioada 26 noiembrie - 27 decembrie, pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, dar si in Piata Unirii va avea loc „Targul de iarna", in cadrul caruia producatori si comercianti vor expune spre vanzare produse specifice Sarbatorilor de…

- Procrurori ai Parchetului ICCJ coordoneaza miercuri dimineata 14 perchezitii in Bucuresti si in judetele Cluj, Alba, Bihor si Maramures la locuintele unor persoane cercetate pentru infractiuni de trafic de substante si produse toxice.