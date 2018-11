DSV Prahova cumpara 2000 de teste pentru depistarea pestei porcina

Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Prahova iși face aprovizionarea cu 2.000 de teste pentru depistarea virusului pestei porcine africane (PPA), avand in vedere ca in laboratorul de specialitate din cadrul direcției prahovene se efectueaza verificarea tuturor porcilor domestici și a mistreților bolnavi sau morți din Prahova și din alte șase județe din țara. Astfel, DSVSA Prahova cumpara cele 2.000 de kit-uri pentru identificarea genomului virusului PPA, acest lot fiind necesar pana la finalul acestui an.



Conform declarațiilor directorului executiv al DSVSA…