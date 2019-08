Stiri pe aceeasi tema

- Seful Directiei Sanitar Veterinare (DSP) Covasna, Siko Barabasi Sandor, a declarat, pentru AGERPRES, ca sarpele gasit vineri pe unul dintre rafturile cu legume/fructe ale unui supermarket din municipiul Sfantu Gheorghe este inofensiv pentru om, fiind posibil ca acesta sa fi fost "importat" odata…

- Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a anuntat ca saptamana aceasta va demara controale in peste 200 de ferme agricole, precum si in trafic pentru prevenirea extinderii pestei porcine in judet. Directorul executiv al DSVSA Covasna, Siko Barabasi Sandor, a…

- Un numar de 52 de pietre funerare vor fi amplasate in Parcul Holocaustului din Sfantu Gheorghe, in memoria celor 52 de copii din localitate, ucisi in urma cu 75 de ani in lagarul nazist de la Auschwitz. Reprezentantul Obstii Evreilor din Sfantu Gheorghe, Herman Rosner, a declarat vineri, pentru AGERPRES,…

- Pe 7 iunie, Avon și Kaufland au spus din nou Cancel Cancer și au dat startul celei de-a treia ediții a campaniei naționale de consultații gratuite pentru depistarea cancerului la san. Un cabinet medical mobil dotat cu ecograf de ultima-ora, construit de AVON, va ajunge și anul acesta in 20 de orașe…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a dispus retragerea a peste 17 tone de unt si margarina donate cetatenilor din localitatea Valcele, in urma unei sesizari privind expirarea termenului de valabilitate al acestor produse. Potrivit directorului executiv al DSVSA…

- Ecologia, locurile comunitare și un oraș mai prietenos cu bicicliștii sunt subiecte indragite de liceenii din Sfantu Gheorghe – am aflat la gala de inchidere a programului INNOVATORY la Sfantu Gheorghe in data de 29 mai, unde 13 echipe de liceeni din 6 școli au prezentat la ce au lucrat in saptamanile…

- Palatul Copiilor și Clubul de șah „Cavalerul ” din Sfantu Gheorghe au organizat ieri un concurs de șah, intitulat „Cupa 1 Iunie”, dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 7 și 14 ani. S-au intrecut 21 de copii, care frecventeaza cursuri de șah la Palatul Copiilor și la un nou club, „Tura de șah”,…

- In municipiul Sfantu Gheorghe se va desfașura, astazi și maine, etapa naționala a concursului de creativitate in limba engleza „Speak Out”. La cea de-a XIII-a editie a Concursului de monologuri in limba engleza vor participa 56 de copii și profesorii insoțitori, din 14 județe din țara. Ei sunt…