DSU, precizări despre mesajele RO-ALERT. De ce apar erori în textele primite DSU, precizari despre mesajele RO-ALERT. De ce apar erori in textele primite. In cursul acestei dimineți, in urma transmiterii mesajelor de avertizare RO-ALERT catre populație, in mai multe zone din țara, au fost sesizate atat cazuri de primire multipla a respectivului mesaj, cat și de modificare a textului transmis (separare cuvinte, introducerea literelor „Ro” in corpul textului). Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va asigura ca aceste teste au rolul de a identifica eventualele erori ale sistemului care nu pot fi remediate pe timpul producerii… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

