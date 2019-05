Departamentul pentru Situatii de Urgenta precizeaza, vineri, referitor la aplicatia DSU App ca fiind vorba despre "o achizitie particulara a Fundatiei pentru SMURD", nu a existat o procedura de achizitii publice, precum licitatia, fundatia realizand la momentul respectiv o prospectare a pietei de IT pentru a selecta operatorul. Potrivit unui comunicat al DSU, firma care a realizat aplicatia Departamentului pentru Situatii de Urgenta, DSU App, este un startup romanesc fondat in 2013, "una dintre cele mai cunoscute pe scena antreprenoriala de IT". DSU precizeaza de asemenea ca aplicatia nu anunta…