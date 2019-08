DSP Teleorman: Focar de rujeolă în comunitatea localității Buzescu In contextul creșterii numarului de copii și adolescenți diagnosticați cu rujeola in județul Teleorman, DSP Teleorman reamintește parinților ca vaccinarea este singura metoda de prevenire a imbolnavirilor cu aceasta boala extrem de contagioasa. Rujeola este o infecție virala care poate evolua cu complicații majore, putand merge pana la deces. Vaccinarea este recomandata copiilor cu varsta Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

