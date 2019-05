DSP Teleorman: Ambrozia, prezentare și combatere (I) Cea mai raspandita dintre speciile de buruieni aparținand genului Ambrosia o reprezinta specia Ambrosia artemisiifolia, cunoscuta sub denumirea populara de iarba de paragina, iarba parloagelor sau floarea pustei, in funcție de zona. Ambrosia artemisiifolia este o planta anuala, raspandita in toata Europa, cu areale invazive concentrate, in special, in partea centrala a acesteia. Ambrosia artemisiifolia Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

