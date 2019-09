Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria se va colora in portocaliu, in aceasta seara, incepand cu ora 19.30, pentru a marca Ziua Mondiala a Siguranței Pacientului. „Este foarte important pentru pacienți sa beneficieze, pe langa investitiile pe care le-am facut in achizitia de aparatura medicala performanta, și de utilizarea…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Hunedoara, in parteneriat cu Spitalul Municipal „Dr.Al.Simionescu” Hunedoara, Spitalul de Urgenta Petroșani, Inspectoratul Școlar Județean, Școala Generala Petros, Colegiul Național Aurel Vlaicu Orastie, celebreaza „Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Maladiei…

- Directia de Sanatate Publica Suceava a transmis ca, in perioada 16-22 septembrie, va celebra, in parteneriat cu unitațile administrativ teritoriale cu asistența medicala comunitara, Saptamina Europeana a Mobilitatii sub sloganul „Mergi cu noi!”. Tema campaniei din acest an este „Mersul pe jos și cu…

- Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca a efectuat masuratori cu privire la calitatea aerului dupa explozia unei rachete cu incarcatura nucleara in Rusia.

- Șefa Direcției de Sanatate Publica Suceava, medicul Liliana Gradinariu, a transmis ca in județ nu au fost evidențiate creșteri ale radioactivitații dupa accidentul nuclear din nordul Rusiei, din 8 august. Doctorița Gradinariu a precizat intr-un comunicat: „Va informam ca in ceea ce privește incidentul…

- Date fiind temperaturile extrem de ridicate din aceasta perioada, Directia de Sanatate Publica Suceava revine cu recomandarile specifice perioadei caniculare. Suntem indemnați sa respectam cateva reguli elementare care ne pot ajuta sa trecem mai ușor peste aceste zile de disconfort termic. Evitați deplasarile…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a solicitat tuturor unitaților sanitare din județ sa asigure stocurile de medicamente de urgența și resursele de apa, dar și funcționarea generatoarelor de rezerva, data fiind incalzirea accentuata a vremii. De asemenea, DSP a cerut Serviciului de Ambulanța activarea…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava va monitoriza cazurile depistate de infecție cu virus West Nile, care este transmis prin ințepatura de țințar. Deocamdata, anul acesta, la nivelul județului nostru nu s-a semnalat nici un astfel de caz. Șefa DSP, medicul Liliana Gradinariu, a comunicat ca dat fiind…