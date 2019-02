Stiri pe aceeasi tema

- O avarie sesizata sambata a facut ca apa ajunsa la robinetele din mii de case si apartamente din Ploiesti sa fie extrem de tulbure si nepotabila. Desi operatorul anunta ca, intre timp, a reusit sa asigure alimentarea prin alta conducta , Directia de Sanatate Publica nu risca si a anuntat ca mentine…

