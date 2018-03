Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat miercuri ca o femeie in varsta de 78 de ani, din jud. Alba, confirmata cu virus gripal tip B, a decedat, numarul mortilor ajungand la 100. Femeia avea conditii…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 11.123, din care 40 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Seful PSD Vaslui, raspuns HALUCINANT…

- 84 de decese din cauza gripei Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 84, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 82. Mesajul transmis de ministrul Sanatatii Alte doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 82. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca specialistii sustin ca nu exista o epidemie de gripa, Romania aflandu-se…

- Numarul oamenilor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, arata datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata…

- Intrebat cat de grava este problema gripei in prezent, Adrian Streinu-Cercel a afirmat: "Atata timp cat este in circulatie, e grava. Cert este ca e sezon de gripa. Daca in week-end-ul trecut la 'Bals' au fost 308 cazuri de gripa prezentate, de vineri pana luni dimineata, va dati seama ce inseamna…

- Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), vineri au fost confirmate alte doua decese cauzate de rujeola, fiind vorba despre un bebelus de 8 luni si despre un copil de 10 ani, niciunul fiind imunizat împotriva virusului. Numarul deceselor se ridica la 40. INSP…

- O fetița de trei ani a intrat in stop cardio-respirator din cauza racelii, chiar in cabinetul medicului de familie, fiind transportata de urgența la Iași. O fetița in varsta de trei a fost trimisa in stare critica la Iași, in urma unei raceli severe. Micuța, de loc din Vladeni, a intrat in stop cardio-respirator…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a trimis adrese catre primarii, spitale și medici de familie, avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile, și le-a recomandat sa ia masuri și sa faca evaluari, astfel incat sa preintampine evenimentele nedorite. In cazul medicilor de familie și primariilor,…

- In saptamana 19-25 februarie, raportul de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, a inregistrat 11 cazuri de gripa, șase dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare. …

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60, se arata intr-un comunicat de presa emis de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institului National de Sanatate Publica (INSP).

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba infirma ca gripa a fost cauza decesului unui bebeluș in varsta de 3 luni din județ. Copilul a decedat la mijlocul lunii februarie, intr-un spital din Cluj. Reprezentanții instituției spun ca bebelușul a fost o victima a sezonului rece, diagnosticul de deces fiind…

- Directia de Sanatate Publica a județului Alba organizeaza in februarie, ”Luna Naționala de Prevenire a Cancerului”, mai multe activitați educativ-preventive ce au ca scop creșterea gradului de conștientizare și reducerea mortalitații prin cancer. La nivel judetean, coordonarea este asigurata de Compartimentul…

- Directia de Sanatate Publica a județului Alba organizeaza campania „Luna Naționala de prevenire a cancerului”, cu activitați educativ-preventive ce au ca scop creșterea gradului de conștientizare și reducerea mortalitații prin cancer. La nivel judetean, coordonarea este asigurata de Compartimentul Evaluare…

- Trecerea definitiva de la fumatul clasic la folosirea tigarilor electronice aduce beneficii substantiale sanatatii, iar tigarile electronice pot contribui la cel putin 20.000 de noi renuntari individuale la fumat pe an si, posibil chiar mai mult, arata un raport al Departamentului de Sanatate Publica…

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș se afla, de luni dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara pentru a verifica condițiile de la aceasta unitate sanitara. Inspectorii sunt acolo dupa ce, in mediul online, au aparut fotografii cu condițiile dezolante și…

- Violeta Stoica In acest an, rujeola a inceput atacul in forța asupra prahovenilor. Daca, anul trecut, in județul Prahova rar se raportau cazuri confirmate, in fiecare saptamana a lunii ianuarie 2018 au fost inregistrate zeci de noi imbolnaviri cu pojar in randul locuitorilor județului. Din fericire,…

- Au fost inregistrate patru noi decese din cauza gripei. In total, de la inceputul sezonului rece, opt persoane au murit in acest context, potrivit datelor publicate de Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste judetul Alba, de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii ianuarie au…

- O femeie in varsta de 50 de ani, internata la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad pentru pneumonie bacteriana, a fost diagnosticata cu gripa. Pacienta are și alta patologie, in prezent fiind internata pe Secția de Anestezie-Terapie Intensiva. Potrivit medicilor, starea sa este stabila. De menționat…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP).

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anunțat, ieri, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal, informeaza ...

- Copil de 15 ani, mort din cauza GRIPEI. Este al doilea caz in decurs de o saptamana Potrivit datelor furnizate, joi, de Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal,…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 2018, potrivit Agerpres.Victima este o femeie in…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). In…

- APC militeaza pentru respectarea dreptului pacientului de a alege daca vrea sa fie vaccinat sau nu Acțiunile in forța exercitate asupra societații civile autentice din Romania, la ordinul unor reprezentanți vremelnici ai statului roman, in primele zile ale acestui an, ne arata ca anul 2018 va fi un…

- Dosarul Lucan. Voiculescu: "A existat un interes clar al unor oameni care se ocupa cu transplantul sa nu fie reguli" Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatații, comenteaza cazul chirurgului Lucan și relația acestuia cu Florian Bodog. „Despre relația privilegiata a domnului Lucan cu domnul Bodog nu știm de ieri, de astazi. Ințeleg ca ar fi și rude, ceva nași/fini in familie… sper sa aflam cu toții in curand. Decapitarea…

- Panourile publicitare din judetul Suceava vor fi verificate de inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, in cadrul unei actiuni desfasurate la solicitarea ministrului Sanatatii, Florian Bodog, cu scopul controlului modului in care se realizeaza campaniile de informare pe teme de ...

- Probleme la zi: Protestul medicilor de familie Subiect: Protestul medicilor de familie si decontarea serviciilor medicale incepand din 3 ianuarie Invitati In studio: dr.Rodica Tanasescu-medic de familie presedinte Societatea Nationala a Medicilor de Familie…

