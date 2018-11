Stiri pe aceeasi tema

- Controale in 191 de școli și gradinițe din Argeș! Reprezentanții DSP au gasit nereguli grave. In perioada 3 septembrie – 5 octombrie, reprezentanții Serviciului de Control in Sanatate Publica din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș au verificat 191 de unitați de invațamant preuniversitar…

- In cursul lunii septembrie 2018, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfasurat 8.568 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii,…

- Campania va fi desfașurata in parteneriat de catre DGASPC, Direcția de Sanatate Publica și spitalele din Buzau, Ramnicu Sarat și Nehoiu. In ședința din aceasta dimineața a Consiliului Județean Buzau a fost aprobat un proiect de hotarare ce prevede incheierea unui parteneriat intre Direcția Generala…

- Pentru a preveni eventualele epidemii de gripa asociate sezonului rece, Directia de Sanatate Publica a solicitat si primit mult mai devreme fata de anii trecuti vaccinul antigripal necesar imunizarii populatiei. in prima etapa, cele 3.000 de doze de vaccin antigripal repartizate de Ministerul Sanatatii…

- In conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului Județului Alba nr. 327 din 27.08.2018, echipe mixte formate din reprezentanti ai Institutiei Prefectului – Judetul Alba, Inspectoratului Scolar Judetean Alba si Directiei de Sanatate Publica Alba, au efectuat in perioada 28 august – 07 septembrie…

- In acest an, la nivel național, 1 milion de doze de vaccin gripal vor fi utilizate pentru imunizarea populației la risc, in cadrul campaniei gratuite de vaccinare antigripala a Ministerului Sanatații. Conform reprezentanților Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, pentru cel mai vestic…