Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania. Recent, in cadrul unui emisiuni TV, vedeta a dezvaluit ce reprezinta celebritatea pentru ea. „Celebritatea este doar o consecința. Eu am un job, eu cant. Și ca urmare a ceea ce fac, eu sunt celebra. Este pur și simplu o consecința,…

- Vom avea autostrazi și drumuri mai scumpe. Chiar cu 10 la suta. Ministerul Transporturilor a pregatit noi standarde de cost pentru a stimula constructorii sa faca lucrari de calitate. 60 de kilometri de șosea rapida ar urma sa fie dați in folosința, anul acesta, promit autoritațile.

- In perioada 19 – 25 martie, politistii argeșeni au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere pe drumurile din judet, atat in localitati, cat si in afara acestora. Polițiștii au dat peste 650 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproape 200.000 de lei, au fost retinute 81 de permise…

- Sezonul 2018 din MotoGP a inceput spectaculos atat pe circuit, cat si in afara lui. Dupa GP-ul din Qatar, acolo unde Andrea Dovizioso a castigat trecand primul linia de sosire dupa o lupta stransa cu Marc Marquez, discutiile s-au mutat in afara circuitului. Pilotul britanic Cal Crutchlow, cel care…

- Neamtul Sebastian Vettel a inceput in forta Campionatul Mondial de Formula 1, castigand prima etapa dupa o cursa foarte palpitanta. Vettel l-a depasit duminica dimineata pe rivalul Lewis Hamilton (Marea Britanie) in timpul unei perioade de Safety Car virtual. Sebastian Vettel (Ferrari)…

- Alunecarile de teren fac prapad și la Glodeni. Și comuna dambovițeana Glodeni se confrunta cu probleme destul de grave. O familie a fost deja evacuata pentru ca locuița a fost grav afectata de alunecarile de teren. Livezile și drumurile comunale s-au transformat in adevarate cratere iar pomii fructiferi…

- Alunecarile de teren fac prapad și la Glodeni. Și comuna dambovițeana Glodeni se confrunta cu probleme destul de grave. O familie a fost deja evacuata pentru ca locuița a fost grav afectata de alunecarile de teren. Livezile și drumurile comunale s-au transformat in adevarate cratere iar pomii fructiferi…

- Oficialul ungar a precizat ca a abordat acest subiect si cu ministrul român al Transporturilor, Lucian Sova. "Vreau sa vorbesc si despre un proiect foarte serios de dezvoltare economica. Avem posibilitatea sa facem o cale ferata cu de mare viteza între Cluj-Napoca si Budapesta.…

- Executivul comunitar a publicat, saptamana trecuta, analiza anuala privind situatia economica si sociala din statele membre.Potrivit Comisiei Europene, in pofida investitiilor substantiale, starea generala si siguranta in exploatare a drumurilor din Romania ramane slaba. „Autostrazile si drumurile nationale…

- Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie – 1.958 euro), conform Eurostat. In 2016, Olanda a avut cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro). In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump…

- Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie - 1.958 euro), arata datele publicate miercuri de Eurostat.

- Forța alunecarilor de teren este devastatoare in comuna dambovițeana Valeni Dambovița. In urma alunecarii de teren din satul Valeni, punctul Lunca , 10 gospodarii au fost evacuate din cele 14 grav afectate , rețeau de electricitate a fost avariata precum și cea de apa potabila dar și drumul…

- A venit primavara și, odata cu ea, drumurile sunt presarate cu gropi. Groapa dupa groapa pe marile bulevarde, pe autostrada, pe drumurile europene, ba chiar și acolo unde asfaltul e recent pus. E cea mai buna dovada a modului „eficient" in care sunt cheltuiți banii publici. Despre cum ajungem sa ingropam…

- Raportul pe 2018 al Comisiei Europene privind situatia din Romania aduce critici serioase pe segmentul de transporturi, aratand ca desi Romania a aprobat in 2016 Master Planul de Transport, starea drumurilor e in continuare jalnica.

- Ploile din fiecare primavara activeaza cate o alunecare de teren din judetul Buzau insa autoritatile responsabile sa intervina trec aceste probleme la capitolul „si altele“, invocand de fiecare data lipsa fondurilor necesare ori durata prea mare a procedurilor de licitatie. Dupa problemele din zona…

- Precipitatiile au produs mari stricaciuni unor drumuri judetene, unele de interes turistic. S-au agravat alunecarile de teren de pe drumul comunal de la Lopatari inspre Focul Viu iar probleme serioase sunt si pe un drum judetean din Bozioru, unde se afla asezarile rupestre.

- Viteza la internet e in continua creștere in Romania, fie ca vorbim de Orange, Telekom sau de alți operatori de servicii de internet fix sau mobil, conform noilor date ANCOM. ANCOM a dat publicitații noi date cu privire la viteza la internet din Romania și avem statistici atat despre conexiunile fixe,…

- “In a doua parte a anului 2017, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania, actualizate astazi…

- Romania trebuie sa se schim­be pentru a avea crestere econo­mica, in conditiile in care viteza cu care tehnologia adu­ce schimbari in lume este fara precedent, a spus Olga Grygier-Siddons, CEO al PwC pentru regiunea Europei Centrale si de Est la conferinta PwC CEO Survey 2018. ”Romania…

- Spitale pline de mizerie, cu igrasie, cu sobolani si soareci. Asa arata multe unitati sanitare din Romania, la doi ani de la tragedia Colectiv. In ciuda faptului ca scandalurile din sistem s-au tinut lant, lipsa unor controale reale si a unor amenzi usturatoare a facut ca pacientii sa se stinga in continuare…

- Drone produse la Cluj, folosite pentru identificarea defrisarilor ilegale O firma din Cluj-Napoca proiecteaza si construieste drone din materiale certificate aeronautic, de inalta tehnologie, care sunt folosite in principal pentru identificarea taierilor ilegale de paduri. Dronele fac fotografii aeriene…

- Simona Halep revine pe teren dupa pauza pe care a luat o in urma accidentarii la picior, urmand a evolua, in SUA, la turneul de la Indian Wells, in care il va avea alaturi si pe antrenorul Darren Cahill. Intrecerea se desfasoara in perioada 7 18 martie, fiind transmisa in direct in Romania de Digi Sport.…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- COD RUTIER 2018. VEZI ce sanctiuni risti daca mergi cu viteza foarte mica pe drumurile publice. Tu STIAI asta? Contrar credinței populare, nu toți șoferii circula cu viteza pe strazile din Romania. Totuși, mulți se intreaba daca este permis ca unii dintre conducatori auto sa circule cu 20 de km/h intr-o…

- Contrar credinței populare, nu toți șoferii circula cu viteza pe strazile din Romania. Totuși, mulți se intreaba daca este permis ca unii dintre conducatori auto sa circule cu 20 de km/h intr-o localitate unde limita este de 50 de km/h? Daca un conducator auto circula cu 20 de km/h intr-o localitate…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6552 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala.Joi, euro a scazut la 4,6539 lei, dupa ce, miercuri, a scazut la 4,6606 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport…

- Consecința unui împrumut cool sau rezultat al globalizarii, astazi este Ziua Îndragostiților. În funcție de generație, momentul își are nuanțele lui sufletești pendulând între îmbrațișare tandra și respingere categorica. Mediile offline și online sunt mobilizate…

- A inceput sa joace tenis la varsta de 4 ani si jumatate, alaturi de fratele sau mai mare. A fost legitimata la Clubul Sportiv nr. 2 din Constanta. A debutat in circuitul ITF (International Tennis Federation) in Romania, in 2006. Anul urmator castiga doua turnee de simplu si doua de dublu, noteaza site-ul…

- Sute de kilometri de sosea de mare viteza ar urma sa fie construiti in urmatorii ani, in Romania. Cel putin acestea sunt promisiunile Guvernului Dancila. Pana in 2020 am putea avea 350 de kilometri noi de autostrada, iar in urmatorii trei ani ar urma sa fie construiti alti 310 kilometri de sosea de…

- Prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV ar urma sa fie construita intre Budapesta si Cluj-Napoca. Exista consens intre Ungaria si Romania pentru acest lucru, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor…

- Romania are nevoie de o legislatie care sa creasca viteza in administrarea deseurilor in toata tara si astfel sa ne transformam dintr-o societate a risipei intr-una a reciclarii, sustine ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pe fondul lansarii in dezbatere publica a proiectului de Ordonanta pentru…

- Radare, mașini – capcana și inspectori de patrulare pe traseele nationale. Angajații Inspectoratului Național de Patrulare desfașoara operațiunea "Viteza", care va avea loc in perioada 27 ianuarie -11 februarie.

- Nationala de fotbal a României va debuta în noua competitie Liga Natiunilor pe 7 septembrie, când va întâlni pe teren propriu reprezentativa Muntenegrului, în cadrul Grupei a 4-a a Ligii C, conform calendarului stabilit de Uniunea Europeana de fotbal. Iata programul…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor nationale si a autostrazilor din Romania are loc in conditii de iarna, drumarii actionand in ultimele ore, la nivel national, cu 773 de autoutilaje, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta. De asemenea, acestia au raspandit…

- Vremea in Romania. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri sunt inchise.Meteorologii au emis, joi seara, o avertizare cod galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete din vestul si nordul tarii,.

- Condițiile meteorologice extreme au determinat izolarea completa a unui oraș din Romania. Autoritațile locale au dispus ca niciun autoturism, in afara celor care aparțin echipelor de intervenție sa nu iasa din oraș.

- Cand drumurile sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei, utilizarea anvelopelor de iarna nu este suficienta pentru evitarea derapajelor Pentru a ajunge la destinatie fara a fi implicati in accidente de circulatie, soferii trebuie sa manifeste atentie sporita. Viteza neadaptata si alcoolul consumat…

- Autostrada Sebeș - Turda, lotul 4, este terminata, dar CNAIR susține ca sunt probleme, așa ca înca se fac teste. Compania a postat pe pagina de Facebook o serie de fotografii de pe noul tronson de autostrada, finalizat, dar care are nevoie de ”retușuri”.…

- Drumurile alunecoase sunt o provocare pentru orice sofer, de aceea, Libertatea.ro a cerut sfatul unui expert pentru a afla cum se conduce corect masina, iarna, pe zapada. Dublul campion national absolut de raliuri, Silviu Moraru, a explicat, in direct pe pagina de Facebook a Libertatea.ro, cum se conduce…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice.…

- O barca de mare viteza a explodat in Thailanda. Ambarcațiunea. in care se aflau 31 de pasageri, a explodat, duminica, in fata insulei Phi Phi Le, din Thailanda. 14 turisti si doi membri ai echipajului au fost raniți. Sase dintre raniti sunt in stare grava, conform Reuters. In ambarcatiune se aflau…

- SCANDALOS… Cei care intra in Romania prin Vama de la Albita dau de un peisaj greu de imaginat intr-o tara membra a UE. Adevarate cratere in asfalt s-au format pe sensul de intrare in tara, atat la microbuze si turisme, cat si pe zona de trafic TIR-uri. Mai grav, la zona de TIR-uri, gaurile sunt [...]

- Inundatiile severe si alunecarile de teren din statul american California continua sa faca victime.Numarul mortilor a ajuns la 17. Autoritatile locale au anuntat si ca 13 oameni au fost dati disparuti.Fortele de ordine au lansat operațiuni de salvare de amploare.

- Potrivit statisticilor, numarul celor care si-au pierdut viata in accidentele auto a crescut constant, de la 3.200 in 2013, la aproape 3.500 in 2016, in Franta. Sase din zece soferi francezi se opun unei astfel de modificari a Codului Rutier. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- 2017 a devenit an record la categoria inmatriculari sau reinmatriculari de autovehicule second-hand. Peste un milion de autoturisme vechi au intrat oficial in circulație, arata o analiza Profit.ro pe baza datelor AutoDNA Starea unora dintre aceste mașini ar fi „trucata”, fie ca li s-a modificat kilometrajul,…

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…

- In timp ce romanii parcurg in cinci ore cei 40 de kilometri de drum de la Campina la Sinaia, Guvernul Romaniei face noi planuri pentru drumuri. Ultima realizare a fost aprobarea memorandumului pentru demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport, ce urmeaza a fi implementate in viitorul…