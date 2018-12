Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Iasi la cea de-a XI-a editie a Campaniei Nationale „Controleaza-ti diabetul", presedintele Societatii Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Romulus Timar, a declarat intr-o conferinta de presa ca, la nivelul Iasului, in Regiunea de Nord-Est, exista una dintre cele mai mari incidente…

- Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, biroul de statistica al Comisiei Europene, Romania se afla la coada topului privind regiunile cu cea mai ridicata speranta de viata. Astfel, conform informatiilor furnizate, un nivel scazut de speranta la viata o au tinerii din regiunea Nord-Est a Romaniei,…

- Daca ne vom limita analiza la Regiunea de Nord-Est, pentru care devine eficient un astfel de aeroport, e necesara calcularea centrelor de greutate ale diverselor categorii de populatie ce acceseaza serviciile aeroportuare. Simpla utilizare a populatiei rezidente, al carui centru de greutate ponderat…

- In localizarea viitorului aeroport ar trebui urmarite cateva aspecte esentiale: asigurarea unei bune accesibilitati la marile concentrari urbane ale regiunii noastre (Iasi, Bacau, Suceava, Botosani, Piatra Neamt etc.) si a unui caracter multimodal al viitoarei platforme aeroportuare, alaturi de chestiuni…

- SRU schimba din temelii sistemul medical iesean Autoritatile promit ca in 2023 Iasul va avea Spital Regional de Urgenta. Pana atunci, Directia de Sanatate Publica impreuna cu managerii de spital fac ample statistici pe fiecare unitate medicala in parte. Totul pentru a reorganiza din temelii sistemul…

- "Au fost întârzieri si nu ma voi feri niciodata sa avertizez statele membre atunci când sunt întârzieri în ceea ce priveste infrastructura pentru investitii importante, dar, acum, BEI a realizat studiile de fezabilitate pentru spitalele de la Cluj si Iasi,…

- Targul pentru fermieri AGRALIM -cel mai important eveniment agricol din Regiunea de Nord – Est se va desfasura in perioada 20 – 23 septembrie la Centrul Expozitional Transagropolis, Letcani, Iasi (DE 583). "In fiecare an venim cu solutii noi pentru agricultura, solutii pentru fermieri. Practic, la Iasi,…