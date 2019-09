Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe doua drumuri de pe versantul italian al masivului Mont Blanc a fost restrictionata din cauza riscului de prabusire a unor bucati dintr-un ghetar, au anuntat marti autoritatile locale, citate de DPA, potrivit Agerpres.Organizatia Fondazione Montagna Sicura a emis avertizari privind…

- Peste un milion de elevi au fost afectati de inchiderea, miercuri, a peste 1.400 de scoli in Malaezia, ca urmare a poluarii aerului provocate de incendiile de padure din tara vecina Indonezia, relateaza EFE si AFP.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. In ceea ce priveste fluenta traficului, semnalam ca sunt raportate doua…

- Agentia Natiunilor Unite pentru Agricultura si Alimentatie (FAO) a cerut vineri o consolidare a supravegherii frontierelor pentru a se limita propagarea pestei porcine in Asia, epidemie care a provocat pe acest...

- Apele au ramas vineri la nivelul soldului in anumite locuri din acest oras din statul Gujarat (vestul Indiei), unde gara principala si majoritatea strazilor au fost inchise din cauza ploilor musonice.Circa 5.000 de persoane au fost evacuate, in conditiile in care apele raului Vishwamitri,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca circulatia rutiera este întrerupta pe DN 13A, la kilometrul 115, între localitatile Miercurea Ciuc si Vlahita, în judetul Harghita,

- Circulatia rutiera este blocata, marti dimineata, pe DN 1, în judetul Brasov, în urma unui accident în care au fost implicate o autoutilitara si un autocamion, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei

- Unul dintre cei 63 de proprietari care vor fi expropriati pentru constructia caii ferate Gara de Nord – Aeroportul Otopeni ar putea ramane pur si simplu, pe drumuri, avand in vedere ca nu detine nicio alta locuinta nicaieri in tara, iar banii care-i sunt platiti drept despagubire nu-i pot ajunge pentru…