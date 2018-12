Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat care este situatia traticului in tara, la aceasta ora. Circulatia este restrictionata pe mai multe drumuri nationale, iar portul Mangalia este inchis, din cauza vantului puternic.Din cauza ninsorilor din ultimele zile, autoritatile au impus mai…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, dincauza ninsorilor din ultimele zile, sunt impuse urmatoarele restrictii in traficul rutier, feroviar si maritim: Circulatia rutiera pe DN 67C Novaci – Ranca este inchisa pe tronsonul kilometric 16 – 34+800 de metri, in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Toate porturile de la Marea Neagra sunt insa inchise in prezent,…

- Meteorologii au emis in aceasta seara o avertizare now casting cod galben valabila in intervalul 21 11 2018 ora 20:45 pana la : 22 11 2018 ora 2:00. Potrivit ANM, in judetul Constanta: zona de litoral si judetul Tulcea: zona de litoral se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, insa porturile Midia si Mangalia sunt inchise momentan, din cauza vantului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca porturile Midia si Mangalia au fost redeschise circulatiei navale, dupa ce anterior au fost inchise, din cauza vantului puternic. ...

- Manevrele pentru traficul maritim si fluvial in porturile Constanta Nord si Constanta Sud - Agigea au fost suspendate miercuri seara, din cauza cetii. Potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, din cauza cetii dense, incepand cu ora 20,00 au fost suspendate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in judetul Gorj, pe DN67C Novaci – Ranca, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, vizibilitatea fiind sub 50 de metri pe segmentul cuprins intre kilometrii 24 si 34 precum si pe raza statiunii Ranca. Conducatorii…