- Incepand de luna aceasta, odata ce Samsung a lansat noul smartphone, venim in ajutorul dumnevoastra cu cele mai bune solutii pentru a fi protejat. Astfel ca venim in intampinarea dumnevoastra cu cea mai simpla metoda de a-i oferi protectie unui astfel de smarthphone, cu noile huse Samsung Galaxy S9…

- Autostrada Soarelui, A 4, dar si 23 de drumuri nationale si 71 de drumuri judetene erau inchise, miercuri, la ora 15.00, anunta Centrul Infotrafic. De asemenea, este perturbat, din cauza vremii, traficul feroviar, aerian si naval.Potrivit Infotrafic, la ora 15:00, la nivelul tarii existau…

- „Am vazut ca au aparut in ultimele zile tot felul de mesaje, din partea celor care nu doresc ca sistemul de autostrazi din Romania sa se extinda și care arunca acuze false, ca s-ar dori distrugerea ariilor protejate sau a padurilor virgine. Este o mare minciuna, iar prin acest proiect de lege nu…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu a depus in Parlament doua interpelari adresate premierului Viorica Dancila si unor ministri de resort. Prima interpelare este legata de sistemul de protectie a drepturilor copilului in Romania. Concret, deputatul Simona Bucura Oprescu intreaba daca exista…

- Activistii de mediu de la Greenpeace au tras un puternic semnal de alarma cu privire la pericolul defrisarii padurilor virgine din Romania, asta la doar o zi dupa ce Romsilva anuntase ca tocmai a inclus in categoria respectiva peste 2000...

- Imagini incredibile cu o capra neagra au fost surprinse de rangerii parcului in cursul acțiunilor de monitorizare a populației de capra neagra din Parcul Natural Bucegi. Specialiștii estimeaza o populație de 500 de exemplare de capra neagra pe raza parcului. Capra Neagra, Rupicapra…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- Firme din Italia, Turcia, Bulgaria si Romania vor sa proiecteze si sa construiasca primul segment de autostrada din Moldova, parte din centura ocolitoare a Bacaului. Din cei 30,8 kilometri pe care ii va avea centura ocolitoare a Bacaului, 16,2 km din sectorul estic vor face parte, potrivit…

- GDPR (Regulamentul General privind Protectia Datelor) va intra in vigoare pe 25 mai 2018, entitatile juridice care prelucreaza date cu caracter personal in activitatile lor avand mai putin de patru luni pentru a se conforma reglementarilor. Despre cele mai importante aspecte din acest proces am stat…

- Presedintele e in vacanta. Iohannis a fost vazut in Tenerife Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful…

- Președintele TNL, Mara Mareș, a afirmat ca lui Liviu Dragnea nu ii pasa de angajații din domeniul IT pentru ca nu sunt votanți PSD și a solicitat guvernului Dancila sa nu mai amane rezolvarea problemei salariilor scazute din aceasta zona, urmare a trecerii contribuțiilor in sarcina angajatului. „Guvernarea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Antena 3, ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila."Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor,…

- Anul 2018 a debutat cu o știre care efectiv a explodat in toata presa romaneasca, și anume Romania a devenit – in premiera istorica – importator net de busteni. Motivul? In 2017 masa lemnoasa s-a scumpit atat de mult incat a devenit mai ieftina cea din import. 2017, un an complicat Anul 2017 a fost…

- Violenta domestica este o problema grava de sistem, cu lacune serioase legislative, iar ordinul de protectie, desi ar trebui sa fie util, este greu de obtinut si este frecvent incalcat. Asa sustin specialistii din domeniu, care au solicitat premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, sa…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat marti ca s-a deplasat la birou cu masina condusa de soferul institutiei si ca nu vede de ce ar avea nevoie de angajatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP), declaratia sa fiind facuta în contextul în care presa centrala a transmis ca premierul…

- Cinci pacienti erau internati, luni, pe holul Sectiei de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara, seful clinicii precizand ca acest lucru se intampla de trei ani, pentru ca paturile sunt insuficiente. Pe de alta parte, directorul spitalului spune ca subiectul a fost creat “artificial”.

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu aproape 1.300 de utilaje de deszapezire si au imprastiat peste 8.800 de tone de material antiderapant, potrivit CNAIR. Luni, sunt sub avertizare cod galben jumatate dintre judetele tarii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora nu exista…

- Hagi și-a luat inapoi fiul! Cat a dat ”Regele” pentru cea mai paguboasa afacere pe care a facut-o. Viitorul Constanța l-a repatriat, oficial, pe Ianis Hagi , mijlocașul in varsta de 19 ani fiind rascumparat de la Fiorentina florența contra sumei care fusese platita pentru el: 2 milioane de euro. Dincolo…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Doua drumuri judetene din Vaslui sunt blocate joi din cauza ninsorii abundente si a viscolului puternic, drumarii actionand cu mai multe utilaje, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Eduard...

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a primit la sediul instituției pe reprezentanții crescatorilor de ovine și pe cei ai marilor rețele comerciale (Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania) in data de 15 ianuarie 2018. Scopul intalnirii a fost acela de a facilita legatura…

- Cum se circula in Romania la aceasta ora? Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro, pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999. Tariful de utilizare pe…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate Romsilva, pentru atribuirea serviciilor de paza la sediul administrativ al Directiei Silvice Hunedoara. In cadrul anchetei s-au ridicat documente de la Safety Security SRL si Spartan Paza…

- Investigatia a fost declansata avand la baza informatii furnizate de Romsilva, prin Directia Silvica Hunedoara, care a sesizat un posibil comportament anticoncurential al Safety Security si Spartan Paza si Protectie, in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect "Contractul de prestari…

- Consiliul Concurentei investigheaza doua companii privind o posibila trucare a unor licitatii organizate de Romsilva, Directia Silvica Hunedoara, pentru atribuirea serviciilor de paza la sediul administrativ, potrivit unui comunicat al institutiei, remis miercuri AGERPRES. Investigatia…

- Romsilva a publicat imagini cu o haita de lupi filmata cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei din Parcul Național Piatra Craiului. Romania, cu peste 5.000 de exemplare, este țara din Europa cu una dintre cele mai mari populații de lupi. Romsilva a publicat imagini cu o haita de lupi filmata…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL, fost membru PMP și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita, a anuntat luni DNA. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate…

- Lemnele din Romania mai scumpe decat in import Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata…

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…

- Philip Clements, fostul vicar britanic de 79 de ani care s-a casatorit cu un roman de 24 de ani, Florin Marina, a ramas pe drumuri dupa ce și-a vandut casa din Marea Britanie pentru a-i cumpara iubitului sau un apartament in București. Fostul preot povestește ca iubitul sau l-a parasit la doar doua…

- Dupa numai cinci luni de mariaj, preotul anglican Philip Clements, 79 de ani, și romanul Florin Marin, de 24 de ani, s-au desparțit. Clements spune ca a ramas practic pe drumuri in urma relației cu romanul model. Dupa casatoria din vara, eveniment care a fost pe larg mediatizat in presa britanica și…

- "M-am interesat atat la colegii mei de la PMB, cat si intr-o discutie telefonica cu domnul primar al Sectorului 5, Daniel Florea, si pot sa va asigur - cel putin mi s-au dat toate asigurarile necesare si eu vi le transmit - contrar celor afirmate in mass-media de catre o asociatie si presedintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- Petre Daea: Nu cresc preturile alimentelor anul viitor Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, ca preturile alimentelor nu se vor scumpi anul viitor, adaugand ca oamenii trebuie sa fie linistiti si sa aiba incredere ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna. „Nu…

- Caz alarmant in judetul Suceava, unde a fost impuscat un mistret contaminat cu cesiu radioactiv. Un mistret impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137…

- Comisia Europeana (CE) a notificat oficial Romania in ceea ce priveste ridicarea conditionalitatii tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 - Cai ferate si 7.3 - Alte tipuri de transport). Investitiile in infrastructura constituie o piatra de temelie pentru dezvoltarea sociala a tarii.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte, in cadrul Conventiei Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, sa se pregateasca pentru anul 2019, cand Romania va prelua presedintia...

- ''Ii rog pe cei care sunt legati direct de activitatea zonei sa ne pregatim in perspectiva 2019. (...) Va fi momentul cand trebuie sa aducem la Dorna structuri. Conceptul meu este ca, atunci cand ne revine aceasta importanta misiune, s-o folosim cat mai bine cu putinta, pentru a ne demonstra capacitatea…

- Recentele masuri fiscale (mutarea contributiilor de la angajator la angajat si impozitul pe cifra de afaceri pentru firmele cu venituri sub 1 milion de euro) ar putea aduce scaderi de salarii in IT si mai putine angajari in 2018, este de parere presedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software…

- Noua generație Dacia Duster a fost lansata oficial in toamna acestui an cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, iar printre noutațile introduse se numara un design exterior revizuit și imbunatațiri majore la interior, scrie automarket.ro. Citeste si Dacia Duster, "Masina Anului 2018" in…

- Cotlete de berbecut cu sos de rodie cu nuci si prune, coaste de oaie cu sos de vin si bulz cu ou de prepelita posat sau miel în stil mediteranean cu cartof dulce au fost doar câteva din bunatatile pe baza de carne de oaie pregatite de bucatarii de la HoReCa School, unde ministrul Agriculturii,…

- Majorarile anuntate cu mare tam-tam de Executiv, care vor creste salariile cu cativa lei de la 1 ianuarie si pensiile cu circa 100 lei, nu pot ridica Romania de pe ultimul loc in UE din punct de vedere al ponderii cheltuielilor pentru protectia sociala. O statistica a Eurostat arata ca Romania cheltuieste…

- In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protecția sociala au reprezentat, in medie, 29% din PIB in anul 2015, Romania fiind pe ultimul loc in UE la acest indicator in condițiile in care cheltuielile pentru protecție sociala au reprezentat doar 14,6% din PIB, fața de peste o treime din PIB in Franța,…

- Nu mai putin de 70 de amendamente au fost depuse de UDMR la Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei. Dintre acestea, 18 au fost adoptate. Regretul liderului UDMR Bihor, Cseke Attila, este ca unele dintre cele mai importante nu au fost luate in considerare – cele legate de principiul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a donat joi 50 de plapumi din lana ' bine facuta de romani' unui centru de batrani din sectorul 6 din Bucuresti, urmand ca in perioada urmatoare sa fie aduse inca 20 de astfel de produse pentru a acoperi toate paturile acestui centru. "Vreau sa va spun ca…

- Parcul Național Domogled – Valea Cernei (cel mai mare din cele 13 din Romania), una din padurile formate natural dupa ultima era glaciara, a fost devastat sistematic cu voia Romsilva, administratorul parcului și cu girul Ministerul Mediului, autoritatea publica centrala care face politicile in domeniu,…