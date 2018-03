Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, azi, informarea meteorologica care era în vigoare de joi seara și anunța cod portocaliu de viscol, ninsori abundente și vizibilitate scazuta în București și zece județe. Alte 17 județe sunt sub cod galben. Potrivit ANM, joi între…

- Meteorologii prognozeaza in intervalul 22 - 24 martie o vreme deosebit de rece in Bucuresti, cu ninsori consistente, vant si depunere strat de zapada de pana la 35 cm. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din seara zilei de 22 martie va incepe sa ninga slab, dar cu precadere…

- Scolile din Giurgiu se adauga pe lista celor care vor fi închise vineri din cauza vremii. Masura este valabila si în Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Calarasi, Ialomita si Olt.

- Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele Ilfov si Dambovita. Duminica, in Bucuresti si in douasprezece judete din sudul tarii a fost cod portocaliu de polei. Din…

- Sa raman sau sa plec?, aceasta este intrebarea esentiala intr-o Romanie incercata de ample proteste anticoruptie, dar si de instabilitate institutionala. E o intrebare pe care si-o pun chiar si scriitorii prezenti la Targul de Carte de la Leipzig, unde tara noastra este invitata de onoare. O intrebare…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PSD. Inaintea Congresului din 10 martie se poarta negoeri pe funcții, iar in biroul lui Liviu Dragnea au trecut oameni importanți ai partidului.In biroul președintelui PSD au fost vazuți intrand…

- Universitatea din București implementeaza proiectul “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes”, un proiect de sprijin antreprenorial la care vor participa 378 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, respectiv din județele Prahova, Argeș, Dambovița,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca isi va da demisia din toate functiile politice daca nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucuresti.

- Potrivit datelor rezultate din declaratiile agentilor economici privind locurile de munca vacante, in 28 februarie 2018, in evidentele A.J.O.F.M. Ilfov au fost inregistrate 643 locuri de munca vacante. Din cele 643 locuri de munca, 65 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 161 pentru studii…

- Dupa mai multe zile in care aeronavele Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nu s-au putut ridica de la sol din cauza viscolului și a ninsorii, joi, 1 martie a.c., au putut fi efectuate primele misiuni aero-medicale de transport ale unor persoane care aveau…

- UPDATE ORA 15:16 Circulatia pe DN 5 Giurgiu - Bucuresti a fost reluata pe ambele sensuri de mers, dupa ce o autocisterna inmatriculata in Bulgaria, incarcata cu butan, s-a rasturnat joi intr-un sant de pe marginea drumului, intre localitatile Uzunu si Daia, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Traficul rutier pe autostrada A2 se redeschide, joi, incepand cu ora 12,00, cu anumite restrictii de tonaj pe anumite segmente, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta. Astfel, conform sursei citate, circulatia rutiera pe A2, Bucuresti - Constanta, se va desfasura…

- Camioanele fusesera dirijate in parcare chiar de catre politisti si drumari, iar intrarile si iesirile din parcare blocate ulterior cu zapada pentru a le bloca o eventuala “evadare” . Ieri, dupa reluarea circulatiei, “profesionistii” de la deszapezire, au uitat sa dea zapada la o parte din zona de acces…

- Primarul Capitalei a declarat, miercuri, ca, in premiera, in Bucuresti, vor functiona 12 utilaje de topit zapada. Edilul a precizat ca la numarul destinat parintilor care au nevoie de ajutor cat copiii nu merg la scoala au sunat persoane care voiau sa verifice daca functioneaza acest serviciu.…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Un sofer al firmei de curierat rapid a fost filmat facand derapaje controlate cu masina firmei. Imaginile au fost postate pe Facebook. Autorul filmarii a prezentat filmul cu un mesaj acid. „Va intrebati unde sunt coletele voastre? De ce ajung sparte si strambe? Aici este raspunsul dumneavoastra“.…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- Scarile pasajului pietonal de la Piața Sudului, necurațate de zapada. Bucureștenii care au folosit, in aceasta dimineața, tramvaiul ca sa ajunga la stația de metrou Piața Sudului, de pe Magistrala 2, au fost șocați sa vada ca scarile pasajului pietonal nu erau curațate de zapada. Cititorii Libertatea…

- Circulatia rutiera este inchisa pe 16 drumuri nationale din judetele afectate de viscol si pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea), iar pe 13 sectoare de drum au fost instituite restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, marti, Compania Nationala de Administrare…

- Meteorologii anunta prelungirea avertizarii codului portocaliu de vant si viscol in judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea pana miercuri seara. Patru judete se afla, pana marti la ora 14.00, sub cod portocaliu de vant si viscol. Administratia Nationala…

- Cod portocaliu de ninsori și viscol, pentru 28 februarie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou Cod Portocaliu de ninsori și viscol, pentru șapte județe. Capitala se va afla sub Cod Galben de viscol și Cod portocaliu de ger. COD PORTOCALIU: 28 februarie, orele 06.00 – 20.00…

- Ninsoare și viscolul dau peste cap transportul feroviar in Gara de Nord. Trenurile care trebuie sa soseasca la București au intarzieri și de cateva zeci de minute. Codul portocaliu de ninsoare și viscol testeaza nervii bucureștenilor care vor sa plece marți cu trenul din București sau iși așteapta…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Un microbuz in care se aflau sase persoane, dar si alte patru autoturisme au ramas blocate in zapada pe drumul judetean care leaga Floresti de Nedelea. In ajutorul lor au intervenit echipele de la ISU Prahova, dar si de la primaria Floresti.

- Conform harții Institutului Național de Meteorologie, stratul de zapada din Romania avea, pe 26 februarie, in medie, 10 centimetri. Rareori depașește 25 de centimetri. In aceste condiții, au fost inchise drumurile și au fost anulate trenuri. Normativul intervenției pe drumurile publice iarna spune ca…

- Traficul rutier pe DN 51 si pe DN 5A a fost inchis din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea. Raman inchise si DN 41, DN 65A si DN 65E, precum si Autostrada Soarelui, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia…

- Luni dimineata, la ora 03.00, a intrat in vigoare o atentionare cod portocaliu de ger, valabila pentru mai bine de jumatate de tara, vizand judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile maxime, avertizeaza meteorologii, vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana de la Chisinau, Iurie Leanca, a vorbit vineri, 23 februarie, despre rezultatele vizitei sale oficiale la Bucuresti. Oficialul moldovean a declarat ca a discutat la intrevederile cu demnitarii romani inclusiv posibilitatea de a construi mai multe poduri pe raul…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei,joi seara, in Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, ridicand astfel la 51 numarul deceselor provocate de virusul gripal. Cu o zi in urma, alte trei persoane – o femeie din Ialomița și doi barbați, unul din București și unul din Giurgiu, au murit din cauza…

- “Judeteana” DECIZIE… Conditiile meteorologice si starea proasta a suprafetelor de joc sunt motivele pentru care conducerea AJF Vaslui ar putea lua in calcul masura prelungirii cu o saptamana a vacantei de iarna. Asociatia Judeteana de Fotbal Vaslui ia in calcul amanarea returului, stabilit sa inceapa…

- Oamenii legii efectueaza astazi peste 100 de percheziții domiciliare in Argeș și alte 15 județe, precum și in Capitala, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii aradeni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații…

- Ofiterii si procurorii specializati in combaterea crimei organizate au efectuat 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Dambovita si Giurgiu in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in fals de moneda.

- Grupul de companii Telekom Romania anunța inceperea procesului de rebranding pentru magazinele Germanos care devin, astfel, Telekom, a anunțat operatorul. Lucrarile pentru inlocuirea elementelor de identitate de marca au inceput deja in opt magazine Germanos, iar procesul de rebranding va…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT anunta ca in ultima saptamana s au inregistrat 126 de cazuri noi, jumatate dintre acestea fiind confirmate in judetele Vaslui, Bacau si Suceava.Potrivit statisticilor, 35 de cazuri s au inregistrat in Vaslui, cate 15 in Bacau…

- Aproximativ 1.000 de autovehicule au ramas blocate in zapada in urma ninsorilor abundente din centrul Japoniei, au anuntat autoritatile, care au precizat ca au fost trimisi militari pentru a ajuta la deblocarea traficului rutier, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Pana pe 9 februarie, farmaciștii și asistenții de farmacie din București, Ilfov, Giurgiu, Dambovița și Brașov care se inscriu la eveniment, beneficiaza de taxe reduse. Inscrierile pentru ediția 63 a Simpozionului Regional Farma Practic, ce va avea loc in perioada 9-10 martie 2018, sunt deschise!…

- A fost o zi agitata la Penitenciarul Mioveni, iar motivul este acela ca acolo au fost efectuate mai multe perchezitii. Oamenii legii au facut mai multe descinderi intr-un dosar oprivind traficul de droguri. Astfel, ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției de Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Romane, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T., desfașoara o acțiune pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate specializate in trafic de droguri…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- Zapada si viscolul s-au dezlantuit in Moldova. Intreaga tara este sub cod portocaliu de lapovita si ninsoare. Traficul pe unele drumuri se desfasoara cu dificultati, accidentele sunt la ordinea zilei, iar 260 de localitati au ramas partial fara lumina.

- Societatea Transport Public SA, care a ramas, dupa incendiul de la sfarsitul saptamanii trecute, cu circa 50% din parcul auto, a primit patru autobuze de la autoritatile locale din Alba si Giurgiu, a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul societatii, Dan Balan. Acestor autobuze li…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. Este de asteptat aglomeratie in trafic in aceasta dimineata, mai ales ca e prima zi de scoala…

- In aceasta dimineața, se desfașoara 20 de percheziții, in Bucuresti, Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov, la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice, intr-un dosar cu un... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cadrele didactice titulare din Vrancea nu vor mai putea ține blocate posturile cu anii, pentru ca un proiect de lege aflat in Parlamentul Romaniei ar urma sa interzica acest lucru. Astfel, parlamentarii vor sa interzica prin lege unitaților de invațamant sa mai țina blocate posturile unor titulari care…