Viata, un Transfagarasan al existentei, e perceputa diferit, de la un individ la altul. Singurul punct, in care destinele tuturor se nimeresc, este finalul, parcursul limitat pe care-l conștientizam și sabia lui Damocles, la umbra careia traim cu toții permanent. Unii ating linia orizontului mult prea devreme, alții, mai norocoși, o privesc doar, incetinind pe cat posibil traseul spre ultima gara. Nu gara din Astapovo, cea in care și-a aflat sfarșitul Lev Tolstoi, ci una care ne așteapta pe fiecare. La 82 de ani, marele scriitor rus a ales sa moara in cu totul alta parte decat Iasnaia Poliana,…