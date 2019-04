Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea județului Bacau este prioritara pentru Guvernul Romaniei, fapt certificat de investițiile aprobate și deja demarate la inceputul acestui an, indeosebi pe segmentul infrastructurii. De asemenea, bunul mers al sanatații constituie o preocupare stringenta pentru Executiv, sens in care zilele…

- Aceasta va fi modernizata și redimensionata la 4 benzi de circulație printr-un proiect realizat in comun de Primarie și Consiliul Județean. Dupa o perioada in care s-au finalizat procedurile de expropriere și de licitație publica, in aceste zile au fost demarate lucrarile de deviere a rețelelor ce deservesc…

- De luni au inceput lucrarile de reparație la Calea Barladului din Bacau. Lucrarea este executata de SC EKY ROUTE SRL Tg Frumos din județul Iași și SC DARCONS SRL din județul Neamț. Valoarea contractului este de 2,6 milioane de lei, fara TVA. Articolul Au inceput lucrarile la Calea Barladului apare prima…

- Primariile din județ, agenții economici, ONG-urile și alte entitați private sau publice s-au asociat in Grupuri de Acțiune Locala (GAL) pentru a accesa fonduri europene prin programul LEADER, parte a Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR), printr-o strategie de dezvoltare proprie zonei lor.…

- Subprefectul județului Bacau, Valentin Ivancea a condus sedinta avand ca obiect lucrarile de reparații la barajul de la Valea Uzului, realizate de Serviciul de Gospodarire a Apelor Bacau Subprefectul județului Bacau, Valentin Ivancea a condus miercuri, 13 februarie 2019, de la ora 14.00, ședința avand…

- Taximetriștii bacauani s-au raliat protestului de la nivel național și cer ca Guvernul Romaniei sa promoveze ordonanta de urgenta modificarea legii privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificare care se refera la posibilitatea de a sanctiona pe cei care executa transport…

- Vineri, Sala Mare a Consiliului Judetean a fost aproape prea mica pentru a-i cuprinde pe primarii comunelor din judet, parlamentarii bacauani, subprefectul judetului, presedintele CJ si reprezentantii de varf ai Trasngaz, societatea de stat care se ocupa cu transportul gazelor naturale. Intalnirea are…

- Prima intalnire din acest an a consilierilor județeni a fost foarte agitata fața de ceea ce anunța ordinea de zi. Primele proiecte propuse de președintele Sorin Brașoveanu au vizat organigrama Consiliului Județean (CJ), organizarea rețelei de invațamant special și salariile de baza ale angajaților aparatului…