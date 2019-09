Drumul spre moarte trece peste calea ferată. 47 de ieşeni sfârtecaţi de trenuri In ultimii 12 ani, trecerile de cale ferata au nimicit si indurerat zeci de familii din judetul Iasi. In acest deceniu, la trecerile de cale ferata din judetul Iasi au avut loc 28 de accidente feroviare in care au murit 47 de persoane, iar alte 30 au fost ranite. Din cele 121 de treceri peste calea ferata, doar 9 sunt prevazute cu bariere, alte 34 doar cu semnale luminoase si acustice, iar 78 au doar indicatoare. Acestea din urma sunt vechi si degradate, nici macar reflec (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

