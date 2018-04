Stiri pe aceeasi tema

- Drumul National 68 A care face legatura intre localitatile Ilia si Margina a devenit unul dintre cele mai importante drumuri din Romania, asigurand accesul spre si dinspre autostrada care leaga Romania de Europa. Circulatia pe acest drum este un adevarat cosmar, soseaua aratand ca dupa razboi.

- intalatii de centralizare electronica si dirijare a traficului rutier. Noile instalatii contribue in mod direct la sporirea sigurantei in trafic dar si reducerea timpului unei calatorii, potrivit capital.ro. Aceasta noua tehnologie de monitorizare si coordonare in sistem computerizat a traficului…

- Catolicii se pregatesc pentru sarbatorile Pascale. Calugarul franciscan din Deva, Bojte Csaba, a imbinat acest eveniment creștinesc cu „școala altfel”. Alaturi de 70 de copii acesta a vizitat Peștera Bolii, din imediata apropiere a municipiului Petroșani. In Valea Jiului, dincolo de cunoscuta procesiune…

- Politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, sub coordonarea procurorilor DIICOT – BT Vrancea, au organizat aseara o actiune de prindere in flagrant, intr-un dosar de trafic si introducere in tara de droguri. Oamenii legii au organizat flagrantul intr-o…

- Ieri, la restaurantul Harlequin din statiunea Mamaia, a avut loc conferinta de presa premergatoare celei de-a cincea editii a Maratonului Nisipului, considerat unul dintre cele mai mari maratoane din Europa, ce se desfasoara integral pe nisip. Evenimentul va avea loc duminica, 25 martie, pe plaja din…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt doi dintre liderii politici aflati la guvernare in 6 din cei 9 ani din intervalul 2007 – 2016, perioada in care Romania a pierdut o treime din totalul pierdut de intreaga Europa. In timp ce se bat cu statul paralel tara pierde bani europeni pe banda rulanta.…

- Pornit doar ca un hobby de vacanța intre foști jucatori de volei aflați la schi in stațiunile din Alpi, voleiul pe zapada, noul sport care ia amploare pe partiile din Europa, va fi inclus in calendarul Jocurilor Olimpice de iarna din...

- Elevii de clasele a XI-a au avut, la simularea Bacalaureatului la istorie, de redactat un eseu despre Europa postbelica, iar cei de clasa a XII-a, despre Romania secolului XX, avand de mentionat informatii despre Constitutiile din aceasta perioada. Liceeni de la real au dat simularea la matematica.…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Urmare a interesului public manifestat de rolul regional tot mai important jucat de compania nationala Transgaz pe piata gazelor din Europa, trebuie precizat si faptul ca procesul de alocare de capacitate in punctele de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale din Romania si tarile…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, a ridicat, la Bruxelles, problema produselor alimentare si a altor produse de consum care au ambalaje si marci identice, dar compozitii si caracteristici diferite pentru statele est-europene in comparatie cu alte parti ale pietei unice, sustinand ca regimul diferit…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, 12 martie, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. “Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea…

- Pentru a-si ascunde neputinta de a gestiona eficient dezvoltarea sportului cu mingea la cos din Romania, FR Baschet pune la cale un nou sistem competitional, unicat in Europa. Vorbim despre un „ghiveci colorat” denumit pompos Superliga. Concret, avand sustinerea neamurilor si a unor antrenori…

- "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii care nu au gresit niciodata", a afirmat Dancila, citata de News.ro . Premierul a spus…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Denisa Nechifor se muta din Romania. Aproape 9 ani, fosta iubita a lui Adrian Cristea a crescut-o singura pe Rania, fiica ei și a fostului fotbalist, și a facut tot posibilul sa nu-i lipseasca nimic, insa acum considera ca fetița ar beneficia de o educație mai buna peste hotare. De aceea, va emigra.…

- Bariera financiara pentru afacerile din Ardeal: 40.000 de euro. Cine da mai mult? O mulțime de organizații din Regiunea Nord-Vest (RNV) intermediaza acordarea de fonduri nerambursabile din banii Europei sau ai Romaniei, insa majoritatea limiteaza suma. In acest fel sunt promovate afacerile noi și mici,…

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- Fostul premier considera ca liderul-social democrat foloseste partidul in interes propriu si ca unicul scop al congresului programat sambata e ca Liviu Dragnea sa acumuleze si mai multa putere. Victor Ponta: Congresul PSD va fi numai despre PSD. Adica: pe Dragnea il susțin toți ca pe Ceaușescu in…

- Conform statisticii, din numarul total de înnoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, în prima luna din…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Situat pe Transfagarasan, pe cel mai pitoresc drum din Romania, Barajul Vidraru este al 5-lea ca marime din Europa care este construit sub forma unui arc de cerc. La momentul finalizarii construcþiei, in 1966, el se situa pe locul 9 in lume, dar in prezent se afla pe al 27-lea. De la darea in folosinþa…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, joi si vineri, la lucrarile Reuniunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), desfasurata la Viena. In cadrul sedintei comune a celor…

- Generalul Nicolae Ciuca l-a primit pe generalul Christopher Cavoli Foto MApN. Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae-Ionel Ciuca, l-a primit astazi, la sediul SMAp, pe Comandantul Fortelor Terestre Americane în Europa (USAREUR), generalul-locotenent Christopher…

- Sorina Pintea a fost convocata personal la o reuniune a ministrilor Sanatații din sud-estul Europei, pentru a i se atrage atenția asupra situației țarii noastre. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit aseara mai pe larg despre scopul deplasarii pe care a facut-o in cursul acestei saptamani in…

- Producatorul francez, Avenir Telecom, cunoscut printre altele pentru bateriile pe care le produce, a lansat astazi, mai multe game de telefoane Energizer, Romania fiind prima țara din Europa unde acestea sunt introduse pe piața. Energizer vine cu o serie de telefoane smartphone rezistente la șocuri,…

- Romania este tara cu cei mai multi proprietari de locuinte din toata Europa, insa casele noastre sunt mici, vechi, nerenovate si aproape o treime nu au apa curenta si grup sanitar. Suntem ultimii...

- "Guvernul Romaniei si-a asumat o decizie importanta cu rezultate imediate, cu impact imediat si acest lucru se observa in zilele acestea. Deja au inceput sa apara producatori care sa solicite reinscrierea pe piata din Romania. Unul dintre ei este deja in faza avansata de obtinere a pretului, ceea…

- NATO va crea un sistem similar Spatiului Schengen, pentru ca trupele sale sa se deplaseze mai usor, scrie digi24.ro Anuntul a fost facut la Bruxelles, unde se desfasoara întâlnirea ministrilor Apararii. Este vorba de un asa-numit „Schengen militar”, care ar…

- Un grup de tineri IT-isti din Cluj, pasionati de schi si de snowboarding, a lansat o aplicatie interactiva dedicata fanilor sporturilor de iarna. Aplicatia este unica in Romania si poate fi descarcata si utilizata gratuit.

- Mai mult 50% dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor de cuplu (55%) isi pun si finantele la comun, comparativ cu 76% dintre cuplurile din Romania, potrivit studiului ING International Survey – Economii 2018. „Conform unui nou studiu ING International Survey – Economii 2018, in…

- „Problema cea mai mare in Romania nu e ca Lucan a luat mita sau ca a facut preferențial transplant. Problema cea mai mare in sistem e faptul ca, in cele 40 de spitale, dedicate la nivel național, nu se identifica donatorii” – spune dr. Carmen Panțiș. A renunțat la un job platit mai bine in privat, a…

- Aur, argint si bronz: in ordinea numerelor de pe tricou, cele trei metropole au fost cele mai ambuteiate orase in 2017, potrivit unui studiu publicat de cabinetul Inrix, specializat in automobile conectate. Bucurestiul este orasul cu cel mai aglomerat trafic din Europa. Haideti, doamna primar general,…

- Deputat PNL Florica Chereches, initiator, a subliniat ca o astfel de lege este necesara in conditiile in care in toata Europa exista reglementari cu pedepse foarte mari pentru cei care nu-si curata terenurile de ambrozie, care produce alergii severe. Potrivit parlamentarului liberal, proiectul are…

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau starea vremii, transmite Mediafax. Managerul de proiect Sergiu…

- Doi romani au furat doua tone de pește din Segria, in Spania. Doi braconieri de origine romana au fost prinși de catre autoritațile din Segria, regiunea Catalonia, furand doua tone de pește, din peste 420 de specii diferite, din Rezervația Naturala Utxesa, in provincia Lleida. Cei doi au montat plase…

- Specialiștii au vorbit recent, intr-o dezbatere organizata la București, despre stocare energiei electrice. De ce? Pentru ca in scurt timp omenirea va ramane fara combustibili fosili, petrol, gaze naturale și carbune. In acest context, va trebui sa ne reorientam catre energia electrica regenerabila…

- Toader, despre clasarea acuzatiilor in dosarul ”Microsoft”: O grava neglijenta manageriala Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este "o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen…

- Transportatorii atrag atentia ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft ale produselor de stricta necesitate si, similar, tarifele de transport persoane, in urma majorarii costurilor cu carburantul…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor analize ale Organizatiei…

- Casa de resedinta a cancelarului german Angela Merkel este departe de vilele opulente detinute de politicienii din Romania. Jurnaliștii care au descoperit locuința cancelarului remarca faptul ca in comparație cu casele unor funcționari rusi, „resedința” lui Merkel arata mai mult ca spațiu destinat muncitorilor,…

- Cum este posibil ca automatizarea si robotizarea sa stimuleze crearea de locuri de munca? De ce nu dau robotii muncitori afara in Romania si in tarile din Europa de Est? In primul rand, pentru ca muncitorii calificati sunt la mare cautare iar evolutia demografica din Romania este defavorabila – tot…

- Romania este un exemplu pozitiv in toata Europa si in lumea democratica in ceea ce priveste drepturile minoritatilor, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in contextul rezolutiei semnate luni de liderii UDMR, PCM si PPMT referitoare la autonomia teritoriala a tinutului secuiesc,…

- Romania este un exemplu pozitiv in toata Europa si in lumea democratica in ceea ce priveste drepturile minoritatilor, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in contextul rezolutiei semnate luni de liderii UDMR, PCM si PPMT referitoare la autonomia teritoriala a tinutului secuiesc.…

- Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. Schimbarea orei se face intotdeauna in preajma echinocțiilor de toamna și de primavara, atunci cand ziua este egala cu noaptea, și conversia se petrece intotdeauna intr-o noapte de sambata catre duminica,…

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in…