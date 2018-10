Stiri pe aceeasi tema

- Intarzie debutul consolidarii porțiunii de pe DN 10, Buzau – Brasov, in punctul Magura, unde autovehiculele circula pe un singur fir din cauza unei surpari, deși a fost desemnata firma care va asigura lucrarile. La inceputul lunii august, cand au vizitat punctul afectat de la Magura, unde jumatate de…

- „Lemonade“, primul film romanesc turnat in America de Nord, va fi prezentat in acest weekend la trei festivaluri internaționale de pe 3 continente: International Women’s Film Festival of Sale in Maroc, Jagran International Film Festival in India și Festivalul Filmelor Independente ARS in Polonia. …

- Drumul comunal DC 74 din comuna Șcheia cu ieșire in zona supermarketului Selgros va fi inchis circulației in perioada 24-30 septembrie. Anunțul a fost facut de primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, care a declarat ca masura a fost luata intrucat podul peste paraul Șcheianul va intra in reabilitare.…

- Ploile din ultimele ore au creat din nou probleme pe E85, la limita dintre judetele Buzau si Vrancea. Potrivit politiei, la kilometrul 149 s-a acumulat apa pe carosabil de zece centimetri, pe sensul de mers spre Focsani.

- Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 21 de localitati din noua judete pentru indepartarea efectelor ploilor torentiale. Au fost inundate peste 130 de curti si 11 subsoluri, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Potrivit…

- Stațiunea montana Straja se reinventeaza, aceasta devenind atractiva și pe perioada verii. In munte sunt organizate tabere pentru copii, dar exista și trasee amenajate pentru bicicliști. Fundatia Noi Orizonturi Lupeni, alaturi de sponsorii și partenerii sai, au implementat proiectul “Dezvoltarea…

- Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca, duminica, in intervalul orar 8,00 - 14,00, s-au mai semnalat efecte negative din cauza fenomenelor hidro-meteorologice in 8 localitati din 7 judete - Alba, Brasov, Buzau, Cluj, Covasna, Harghita, Teleorman, dar si in municipiul Bucuresti. Potrivit MAI, in…