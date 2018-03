DRUMUL MORȚII! DN66 Rovinari-Tg-Jiu A AJUNS UN CIMITIR!

• „Astea sunt pericole de moarte pentru oameni” In lume, exista șosele extrem de periculoase unde sute de vieți se pierd in fiecare an. Așa zilele „drumuri ale morții” sunt in Bolivia, Chile, China, Rusia, Grecia, Norvegia sau Muntenegru, insa un drum național care tranziteaza Gorjul poate intra in acest top negru, fara ca autoritațile sa remarce, cel puțin, numarul tot mai mare al accidentelor mortale care se produc pe aceasta șosea.

Intr-o statistica neoficiala, facuta doar pe baza unor materiale din media locala, in ultimii doi ani, doar pe tronsonul Rovinari – Tg-Jiu, 19 persoane… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

