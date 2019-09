Investiție importanta cu scopul modernizarii drumului județean care duce spre punctul de trecere a frontierei de la Foeni. In cadrul unui proiect european in valoare de 20 de milioane de lei, pe DJ 593 Peciu Nou – Giulvaz – Foeni, care are o lungime de 20 kilometri, se deruleaza in acest moment lucrari de reabilitare. […] Articolul Drumul județean spre punctul de trecere a frontierei Foeni, modernizat cu bani europeni VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .