Drumul express Galaţi-Brăila, urgentat de premierul Dăncilă Aflata in vizita la Galati, Dancila a declarat, intr-o conferinta de presa, ca termenul initial pentru lansarea licitatiei era sfarsitul lunii august, insa a precizat ca a solicitat ministrului de la Transporturi ca procedura de licitatie sa fie lansata pana la sfarsitul lunii iulie. De asemenea, pana la sfarsitul lunii august, trebuie lansata licitatia si pentru constructia centurii municipiului Galati. 'Am solicitat astazi domnului ministru Cuc ca drumul expres Galati - Braila, licitatia pentru proiectare si executie sa fie scoasa la sfarsitul acestei luni. Deci ... vreau o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

