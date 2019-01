Drumul de la Tg. Frumos la Botosani nu se va face nici in acest an. Licitatia inceputa in mai anul trecut si care trebuia sa se incheie in august a fost anulata la inceputul acestei saptamani. Lucrarile pe cei 76 km, fiecare dintre judete avand aproximativ jumatate din acest segment al drumului DN 28B, au fost amanate astfel din cauza ca toate cele zece oferte au fost declarate neconforme de catre CNAIR. „Compania Nationala de Admini (...)