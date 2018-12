Drumul de la scepticismul clientilor, la 1 miliard de email-uri pe an, in 15 ani de White Image

Stiri pe aceeasi tema

- In primele 9 luni ale anului 2018, societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de 7,47 miliarde lei, in creștere cu 2,1% fața de valoarea inregistrata in aceeași perioada a anului anterior. Piața asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea…

- "Nu am pus, nu pun si nici nu voi pune vreodata in discutie cele patru libertati fundamentale pe care se bazeaza Uniunea Europeana: libera circulatie a persoanelor, a marfurilor, a serviciilor si a capitalurilor. Dar daca o problema nu este discutata la nivel european, toate celelalte state membre…

- Compania austriaca de stat OBB intra pe piata transportului feroviar de calatori din Romania. In mersul trenurilor de anul viitor al companiei apar destinatii din Romania: Oradea si Cluj-Napoca. OBB (Osterreichische Bundesbahnen) a inclus in premiera destinatii din Romania in programul sau de transport…

- Situatia in vestul Europei nu pare a fi atat de placuta pentru companiile din Franta. Statul vest-european se confrunta, in mod paradoxal, in acelasi timp si cu o rata crescuta a somajului dar si cu o lipsa de personal calificat, relateaza Financial Times. Somajul in Franta atinge cote ingrijoratoare.…

- CITR, liderul pieței de insolvența din Romania in ultimii 10 ani, deschide primul birou in afara țarii, in Cipru, o piața emergenta, aflata in plina dezvoltare, in care profesia de practician in insolvența a fost recunoscuta de nu mai mult de 2 ani. Cu o experiența de aproape 20 de ani pe piața insolvenței…

- Consiliul ministrilor Mediului din Uniunea Europeana a aprobat stimularea accesului la vehicule ecologice pentru statele membre unde acestea detin o cota de piata redusa, pornind de la propunerea Romaniei, anunta Ministerul Mediului. "Aceasta decizie a Consiliului reprezinta un avantaj real…

- Bugetul programului este de 500 de milioane de dolari, iar beneficiarii pot obține un credit financiar de pana la 200.000 de dolari, cu un aport propriu de minim 15% și fara sa aiba datorii la bugetul de stat. Durata implementarii proiectului este de maxim 7 ani, cu dezvoltarea activitaților in unul…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2- in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piata auto din Romania…