- CFR Calatori informeaza ca, in aceasta perioada, capacitatea de transport va fi adaptata in funcție de evoluția și dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre destinațiile: Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Satu Mare, Timișoara, Vatra Dornei, iar in perioada 7 - 9 aprilie,…

- Participantii la Drumul Crucii s-au adunat, miercuri, în Piata Unirii din Cluj-Napoca si au pornit într-o procesiune pe Bulevardul Eroilor spre Catedrala “Schimbarea la fata” intonând cântece religioase si rugându-se. Un tânar a purtat pe umeri o cruce…

- Dumnezeu a ajutat Romania, acum un secol, la 1 Decembrie 1918, sa realizeze unitatea nationala, arata mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, in Pastorala de Pasti, sustinand ca, atunci si acum, doua valori aveau si au valoare absoluta: credinta in Dumnezeu si dragostea de tara, potrivit Mediafax.…

- Datorita sprijinului domnului Ing. Mircea Letiu, fost membru in Adunarea Eparhiala a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului, Sfanta Lumina, luata de pe Sfantul Mormant de la Ierusalim, va ajunge pentru a noua oara si in Eparhia noastra. Intrucat Aeroportul din Baia Mare este in faza lucrarilor…

- Peste 150 de credinciosi greco-catolici, seminaristi si preoti, au participat, miercuri, in Cluj-Napoca, la procesiunea Drumul Crucii, in care un tanar l-a interpretat pe Isus Hristos dus spre a fi rastignit pe cruce, flancat de doi soldati romani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tatal DJ-ului albaiulian Radu Pop, cunoscut sub numele de Radu Production, fost militar parașutist, are nevoie de sange, fiind internat la Centrul de Hematologie din Cluj-Napoca. Cei care vor sa-l ajute pot dona la orice centru de recoltare din țara, menționand numele Pop Ioan (data nașteri: 27.05.1949).…

- Sâmbata, 31 Martie 2018, inițiativa cetațeneasca de modificare a Constituției „Fara Penali în functii publice” a fost lansata și la Cluj-Napoca. Pe Bulevardul Eroilor, membri și simpatizanți ai USR alaturi de reprezentanți ai societații civile au amplasat un cort unde…

- Cine sunt tinerii care au murit in accidentul produs pe centura Clujului. Octavian Rus, un barbat de 22 de ani, a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla s-a dat de mai multe ori peste cap. La volanul autoturismului se afla prietenul sau, Rareș Sabau, un tanar de 32 de ani din Cluj, care s-a stins…

- Parada Gay revine în Cluj-Napoca, iar organizatorii propun un traseu îndrazneț pentru un oraș atât de conservator. Organizatorii Gay Pride Parade va avea loc în luna iunie, în principiu, dar la Primaria Cluj-Napoca s-au propus prin…

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat de 41 de ani în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Cluj-Napoca, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 28 martie a.c., în jurul orei 03:50, polițiști din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca…

- Filmele de acțiune s-au mutat pe strazile Clujului. Un incident violent s-a petrecut luni dupa-amiaza pe Calea Florești in Cluj-Napoca, un barbat fiind carat pe capota unui autoturism Dacia Duster. Șoferul mașinii a fost oprit de polițiștii clujeni abia in cartierul Zorilor.

- Circulatia unor trenuri va suferi modificari incepand de luni Circulatia unor trenuri va suferi modificari începând de luni, 26 martie, pentru efectuarea de lucrari la infrastructura feroviara, informeaza CFR Calatori. Astfel, în urma lucrarilor care au loc între…

- Scriitorul salajean Viorel Mureșan isi lanseaza noul volum “Loc liber”, joi, 29 martie, de la ora 16, la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, in cadrul celei de-a XI-a editii a Zilelor revistei “Caiete Silvane”. Cartea a aparut in Colectia “Scriitori salajeni”, la Editura Caiete Silvane, Zalau,…

- Lotul respectiv se va reuni la data de 1 aprilie la Cluj-Napoca, pentru un cantonament de pregatiri centralizate. Tudor Botea a fost transferat in aceasta iarna la CSM Oradea, de la CS Minaur II Baia Mare. El s-a impus rapid in formatia noastra, devenind unul din principalii sai marcatori. Botea…

- Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) Dej organizeaza o conferința cu titlul “Femeile, Marele Razboi și Unirea Transilvaniei cu Romania”. Evenimentul va avea loc vineri, 23 martie, cu incepere de la ora 16:30, in Sala Mare a Primariei Municipiului Dej. Conferința va fi susținuta de catre: prof.…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, un conducator auto care se afla beat la volan.”La data de 16 martie a.c., în jurul orei 03:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au depistat un tânar, de 23 ani, din județul Satu Mare, în…

- Primul functionar public virtual din Romania, care va fi pus in functiune de la jumatatea lunii viitoare la Primaria Cluj-Napoca, se va numi Antonia si va avea ca sarcina, pentru moment, sa dirijeze cererile online ale cetatenilor, a anuntat primarul Emil Boc. "Am participat cu plăcere săptămâna…

- UDMR organizeaza in 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, o procesiune prin centrul municipiului Cluj-Napoca, la care sunt asteptate 2.000 de persoane. Liderul UDMR Csoma Botond spera ca manifestarile se vor desfasura fara incidente legate de steagul Transilvaniei.

- In cadrul manifestarilor dedicate aniversarii a 168 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, in perioada 05- 09 martie a.c., jandarmii maramureseni au demarat o campanie de donare sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Baia Mare, campanie intitulata „Jandarmii pentru viata!”. Aceasta actiune…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica, o șoferița care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 4 martie a.c., în jurul orei 1:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au oprit pentru control o femeie, de 41 de ani,…

- Emil Boc a fost surprins dand zapada in centrul Clujului. Primarul orașului fusese taxat de PSD Cluj pentru modul in care au fost deszapezite drumurile, așa ca a pus mana personal pe lopata. Emil Boc, primarul din Cluj, a fost surprins la deszapezit in centrul orasului, sambata la pranz. Un clujean…

- Aquapark și baza sportiva versus Parcul Est. "Avem mii de solicitari pentru aquapark" Un deputat de Cluj acuza Primaria ca anuleaza Parcul Est - Intre Lacuri propus de specialiști și societatea civila intr-o petiție cu 3.000 de semnatari, pentru a face aquapark și baza sportiva. Deputatul independent…

- Un tanar din Brașov a fost incatușat sambata dimineața, dupa ce polițiștii l-au urmarit ca in filme prin centrul Municipiului Cluj-Napoca. Tanarul, in varsta de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism BMW, nu a oprit la culoarea roșie a semaforului din Piața Lucian Blaga, fiind observat de echipajul…

- A dat multinaționala din Cluj pe gradina din deal a bunicilor O tanara de 26 de ani din Cluj-Napoca, absolventa a doua facultati si a unui master in comunicare la Universitatea Babes-Bolyai (UBB), a lucrat trei ani intr-o companie multinationala, dupa care a decis sa deschida o afacere in agricultura…

- Accident in centrul orasului Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit la intersectia dintre Bulevardul Bucuresti cu Strada Culturii. Au fost implicate doar doua persoane, soferii celor doua masini, iar in urma impactului a rezultat un ranit usor. Din primele cercetari se pare ca accidentul este o consecinta…

- Urmarire ca in filme sambata dimineața in centrul municipiului Cluj-Napoca, un autoturism BMW fiind urmarit in trafic de mașini de poliție. Asta dupa ce noaptea trecuta un alt șofer ”cascador” a aterizat cu mașina in giratoriul din Maraști.

- O tânara în vârsta de 26 de ani din Cluj-Napoca, absolventa a doua facultați și a unui master în comunicare la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB), a lucrat 3 ani într-o multinaționala, dupa care a decis sa deschida o afacere în agricultura bio, pe terenul…

- EXCLUSIV Cați bani cer ONG-urile din bugetul Clujului, pentru evenimente artistice + Cați bani cer spitalele Fundațiile și asociațiile non-profit cer Primariei de patru ori mai mulți bani decat vor primi, in cele din urma. Comisia mixta, formata din consilieri locali și angajați ai municipalitații,…

- În urma articolului publicat în Monitorul de Cluj, în care clujenii se plângeau de gustul diferit al apei în diverse zone ale orașului, reprezentanții Companiei de Apa Someș Cluj au oferit o explicație. ​În timp ce este adevarat ca gustul este subiectiv…

- Cultura someseana a mai pierdut un intelectual. S-a stins din viata la varsta de 60 de ani Mircea Tivadar, membru de vaza al comunitatii armenesti din Gherla și Cluj. Mircea Tivadar s-a nascut in Baia Mare, a copilarit la Gherla, unde a prins mare dragoste de oraș și apoi s-a stabilit in Cluj-Napoca.…

- reprezentanții Primariei municipiului Cluj-Napoca anunța ca se vor implementa anumite modificari în ceea ce privește circulația, în scopul îmbunatațirii fluenței acesteia.Astfel, virajul la stânga pentru traficul general de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 înspre…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu 2-3 intalnirea de pe teren propriu cu formația Tricolorul LMV Ploiești, dupa ce a revenit de la 1-2 și s-a ajuns in decisiv. Chiar și așa, uniriștii au obținut un punct mare dintr-o confruntare cu o echipa cu pretenții. Meciul cu ploieștenii s-a disputat in devans,…

- O cladire gestionata de doi infractori dovediți sluțește Clujul Cu Bene, patron, și Apostu, manager de proiect, Continental arata ca o rana pe fața Clujului. Activistul civic Szakats Istvan a lansat, pe Facebook, un semnal de alarma privind cladirea care a gazduit hotelul Continental. "Cea…

- Cazare gratuita pentru parintii copiilor bolnavi cronic internati in spitalele din Cluj Asociatia Life Education for All ofera cazare gratuita pentru parintii cu venituri modeste care vin la Cluj-Napoca pentru internare sau evaluare cu copiii lor bolnavi cronic. Potrivit unui comunicat, transmis…

- La data de 01.02.2018, in jurul orei 02:53, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 48 ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea autovehiculul pe str. Clujului din Turda, fiind sub influenta alcoolului. Read More...

- Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului a stabilit, marti, castigatorii concursului de proiecte pentru realizarea statuilor Mitropolitului Bartolomeu Anania si a episcopului Nicolae Ivan, care vor avea 3 metri inaltime. Acestea vor fi amplasate in fata Mitropoliei din Cluj-Napoca.

- Ceremonia publica va cuprinde mai multe momente: prezentarea onorului si salutul drapelului de lupta, intonarea Imnului National al României, oficierea serviciului religios, alocutiunea prefectului judetului Cluj, Ioan Aurel Chereches, depuneri de coroane si jerbe de flori, defilarea garzii…

- Eusebiu Burcaș: “Cererea de locuințe la Cluj este de patru mai mare ca oferta” Analistul financiar Eusebiu Burcaș explica, la Realitatea FM, ca orașul Cluj-Napoca este singurul din Romania unde prețurile la apartamente au ajuns la nivelul de dinaintea crizei. Tendința va continua fiindca solicitarile…

- Peste 1.500 de oameni au ieșit în strada la Cluj pentru a protesta împtriva coaliției de guvernare PSD-ALDE.Clujenii s-au strâns în jurul orei 18.00, pe Bulevardul Eroilor, mulți dintre ei venind cu pancarte.Mulțimea a început sa scandeze ”La…

- Duminica, 21 ianuarie 2018, va avea loc aniversarea a 166 de ani de la nasterea memorandistului preot dr.Vasile Lucaciu la casa sa memoriala din Apa. Oaspeti de seama vor onora cu prezenta manifestarea organizata de catre Asociatia Civica Tempora si revista Eroii Neamului, Asociatia Nationala Cultul…

- Participanții la trafic se confrunta, din nou, cu trafic infernal, joi dupa-amiaza, în centrul orașului.Arterele principale sunt aproape blocate de autoturisme, iar șoferii reușesc sa parcurga doar câteva sute de metri în 20 de minute.Un drum din Piața Mihai…

- Cele șase universitați publice din Cluj-Napoca au realizat un proiect inedit de prezentare și promovare comuna a Clujului universitar. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si sa redea atat oferta universitara a Clujului, cat si spiritul orasului ca spatiu cotidian,…

- NTT DATA Romania se muta intr-un zgarie-nori din București FOTO Compania clujeana cu acționariat japonez iși va transfera personalul din capitala in cladirea Unirii View. “În aceasta vara ne vom muta sediul central din București în Unirii View, proiectul care deja prinde contur…

- Compania Wizz Air anunța ca, în 2018, numai în România va lansa 17 noi rute de zbor. Anul trecut a fost extrem de profitabil în România și la Cluj. În 2017, compania a avut o creștere de trafic de 28%, iar în 11 ani, de la…

- Tarifele de parcare din zona centrala au fost majorate foarte mult fața de anul trecut. Practic s-a trecut la dublarea acestor tarife, comparativ cu cele platite în 2017. S-a facut o consultare publica, o simpla formalitate, dar decizia era luata de anul…

- Un barbat de 48 de ani este cercetat pentru infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea mostrelor biologice dupa ce a fost prins conducand sub influența bauturilor alcoolice pe o strada din Cluj-Napoca.

- Polițiștii clujeni au depistat doi barbati banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. Cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore, iar ulterior arestati preventiv pentru 30 de zile.”Conform probatoriului administrat, în noaptea de 30/31.12.2017, doi barbati…

- Sambata dimineața, in jurul orei 09.30, un clujean anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va ucide sotia. Barbatul avea in plan sa arunce un imobil, de pe strada Memorandumului, in aer. Politistii Rareș Samoila și Mirel Cazac s-au deplasat de urgenta la fața locului, la un bloc de locuinte din centrul…