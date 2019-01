Drumul Arad-Oradea, blocat pe ambele sensuri, în zona Sântana, din cauza unui accident ARAD. DN 79, Arad-Oradea, este blocat la aceasta ora (11:45) anunța autoritațile, dupa ce un al doilea accident rutier a avut loc la o distanța de un kilometru fața de sensul giratoriu de la Santana catre Șimand. Doua autoturisme au fost implicate in evenimentul ruter. Accidentul s-a soldat cu o victima. La fața locului intervine Serviciul de Ambulanța Județean cu o ambulanța și un echipaj al IPJ Arad. Victima este conștienta. Un alt accident, de aceasta data mortal, s-a produs pe același drum, la distanța de cateva zeci de kilometri. Accident cu cinci victime la intersecția Curtici… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

