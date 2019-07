Drumul antreprenoriatului trece prin IT si restaurant. Povestea Paula Ana, laboratorul de ciocolata artizanala

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali din cadrul Serviciului de Protectie a Mediului Galati au verificat toti agentii economici din zona soselei Drumul de Centura cu privire la modul de functionare si gestionare a deseurilor generate din activitate.

- Mii de migranti si refugiati, blocati in Bosnia in drumul lor catre Europa de Vest, dorm pe unde pot, in parcuri si in cladiri abandonate, si unii dintre ei mor, a indicat joi Crucea Rosie, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Bosnia, ocolita de valul de migranti din 2015, se confrunta…

- Potrivit primelor informatii primite de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad, la evenimentul rutier s-a deplasat un echipaj de ambulanta si elicopterul SMURD. Ulterior, in ajutor a mai plecat si un echipaj SMURD de la Detasamentul Arad. Se pare ca biciclistul este in stare foarte grava,…

- Klaus Iohannis se afla, marți, la Craiova, unde iși lanseaza cea de-a treia carte. In Banie, președintele nu a ratat ocazia de a-i ironiza pe Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu. Senatorul PSD a declarat, luni, ca in doar cateva zile urmeaza sa lucrarile la drumul expres Craiova - Pitesti.”In…

- Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu continua lucrarile pe Transalpina. In zilele cu precipitatii reduse se intervine pe DN 67 C intre Ranca si Obarsia Lotrului. Drumul este inchis din toamna anului trecut si ar fi trebuit sa fie redeschis ...

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a lansat azi o torpila ce da frisoane multora, dar in special lui Traian Basescu și George Maior. „Domnul Coldea a fost audiat. Nu a vrut sa dea declarații. A zis ca a venit sa ridice citația. Nu exista aceasta formula. Ii transmit, pentru ca am capatat…

- Circulația rutiera este intrerupta temporar pe DN 2F, km 38+865, pe raza localitații Straminoasa (județul Bacau), la limita cu județul Vaslui. Situația este impusa de precipitațiile abundente, care au condus la umplerea secțiunii podului provizoriu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ''Povestea continua'', ''Finala este la orizont'', titra presa olandeza miercuri, la o zi dupa victoria echipei Ajax Amsterdam cu scorul de 1-0 in fata englezilor de la Tottenham Hotspur, care trimite generatie de aur a ''Lancierilor'' la 90 de minute de prima sa finala de Champions League dupa 1996."Finala…