- La 42 de ani din momentul in care Nadia Comaneci facea istorie la Olimpiada de la Montreal, Romania nu are o academie de gimnastica ce sa-i poarte numele. Intrebata de Marius Tuca daca mai crede ca va exista o astfel de academie, marea campioana a lumii a declarat ca speranta inca...

- Romania debuteaza in grupa principala azi, de la 19:00, impotriva Olandei, la Campionatul European de Handbal din Franța. Partida e liveTEXT și foto pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD. Cu patru puncte in clasament, dupa prima faza a grupelor, ambele echipe au sanse mari de a merge impreuna in…

- Darius Valcov, consilierul premierul, a declarat, duminica seara, ca ”Rezist, Antifa de Romania sunt un praf, un firicel mic de praf in drumul nostru spre a cuceri istoria pe care o meritam” si ca vocea Romaniei ar trebui sa se auda precum cele ale Italiei, Ungariei, Poloniei, Cehiei si Slovaciei.

- Romania ”nu are voie sa iasa de pe drumul european, indiferent de greutati” Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu Comisarul european pentru politica regonala, Corina Cretu, a spus, ieri, la un eveniment dedicat Centenarului, ca România nu are voie sa iasa de pe drumul european,…

- Autoritațile vor sa monteze separatoare de sens pe E85. Drumul european care leaga Bucureștiul de Moldova e cunoscut drept "șoseaua morții", din cauza accidentelor. La fiecare 5 zile, un om moare pe E85. Tocmai de aceea, drumul european care leaga Bucurestiul de Moldova e supranumit…

- Femeile ar putea ajunge sa apeleze, ca inainte de Revolutie, la metode periculoase pentru a intrerupe o sarcina nedorita. Iar centrele de plasament deja pline ar putea deveni neincapatoare. Acestea sunt doar cateva dintre consecintele care pot aparea daca numarul medicilor care refuza sa faca intreruperi…

- Ambasadorul Republicii Federale Germania, Cord Meier-Klodt, a declarat marti, la Alba Iulia, ca exista proiecte ale unor investitori din tara sa carora nu li s-a dat, deocamdata, drumul, in contextul politic actual. Intrebat daca sunt informatii ca ar exista o anumita reticenta din partea…

- Pe 20 septembrie 1974 a fost inaugurat drumul national Transfagarasan, care cuprinde cel mai lung tunel rutier din Romania (887 m), situat la cea mai mare altitudine din tara: 2.045 m, scrie descopera.ro. Transfagarasanul este cel mai celebru drum din ...