Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Salvamont Sinaia și Salvamont Prahova au intervenit in muntii Bucegi, pentru acordarea primului ajutor medical și transportul pana la ambulanța a unui turist in varsta de 84 ani, echipat necorespunzator, ce a cazut din poteca pe Piciorul Pietrei Arse. Foto: Salvamont Prahova

- UPDATE 2 – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “Accident rutier pe drumul ce urca din DN18 (Baia Mare-Sighet) spre statiunea Mogosa. Din primele cercetari, conducatorul unui auto, pe fondul vitezei neadaptate, a pierdut controlul directiei si s-a izbit de un copac. Soferul in varsta…

- Unul dintre cei mai indragiți artiști din Brazilia, Gabriel Diniz, a murit intr-un accident aviatic. Acesta și-a gasit sfarșitul la doar 28 de ani. Unul dintre cei mai iubiți cantareți din lume a murit. Este vorba despre cantaretul brazilian Gabriel Diniz. Acesta era extrem de popular in tara natala.…

- Un tanar de 24 ani din comuna Pechea, aflat la volanul unei masini, a murit, luni, pe DJ 251, dupa ce autoturismul cu care abia iesise din localitatea de domiciliu s-a rasturnat in afara carosabilului, a declarat...

- O fetița de numai 2 ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Copila a murit dupa ce a mancat pamant, de foame. Intamplarea șocanta s-a petrecut in oprovincia Andhra Pradesh din India.

- Atacantul ceh Josef Sural (28 de ani) a decedat luni dimineata, in urma unui accident auto. Fost coleg cu Florin Nita, Alexandru Chipciu, Bogdan Vatajelu si Nicolae Stanciu la Sparta Praga, Sural si-a pierdut viata dupa ce microbuzul echipei sale, Alanyaspor, s-a rasturnat potrivit mediafax.…

- O tanara jurnalista din Irlanda de Nord și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit! Aceasta a fost victima unui schimb de focuri, iar autoritațile sunt de parere ca este vorba de un atac terorist.

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in cazul copilului de 3 ani care a murit in fosa septica de la o scoala din Iasi. Micutul a avut un destin tragic. In trecut, fusese scos dintr-un canal cu apa, cand era pe punctul sa se inece. Asta nu e tot!