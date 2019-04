„Drumeție în siguranță” – de Școala Altfel Serviciul Public Salvamont Covasna, din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont lanseaza programul „Drumeție in siguranța”, dedicat manifestarilor propuse pentru „Școala Altfel”. Programul are ca scop educația montana și promovarea mersului pe munte in condiții de siguranța. Activitațile vor realizate de salvatori montani profesioniști, pasionați de munte și natura, și vor fi gratuite. […] Articolul „Drumeție in siguranța” – de Școala Altfel apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

