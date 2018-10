Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar anti-PSD, a declarat, marti, la sediul Brigazii Politiei Rutiere ca va depune o plangere penala, deoarece fiul sau minor a fost pus in situatia de a asista la audierea tatalui, care a durat cateva ore.

- Joi, la Sentebale Polo Cup, Printul Harry si Meghan Markle le-au oferit fanilori prezenti un moment inedit: s-au sarutat in public, ignorand astfel regulile nescrise ale Reginei Elisabeta. Gestul este unul rarisim sau chiar singular, deoarece niciun alt cuplu regal nu a mai fost fotografiat in astfel…

- Macandi Lovoile, in varsta de 19 ani, din Florida, a devenit mut in 2017 dupa ce medicamentele pe care le lua i-au distrus abilitatea de a vorbi. Acest lucru i-a adus numai probleme, de la pierderea job-ului,...

- Un barbat in varsta de 59 de ani s-a stins din viața la doar o ora dupa ce a aflat o veste cumplita, ce pur și simplu l-a sfașiat de durere. Povestea lui a fost facuta publica și a facut inconjurul lumii.

- 12 persoane au ajuns la spital cu simptome de toxiinfectie alimentara și alte 12 persoane au primit ingrijiri medicale la fața locului, sambata seara, dupa ce au consumat mancare la o nunta organizata la un complex turistic din localitatea Șercaița, județul Brașov, transmite corespondentul MEDIAFAX.Cele…

- Momente șocante au fost filmate in China, acolo unde o fetița și mama ei au avut parte de o surpriza neplacuta in timp ce hraneau o maimuța. Primata a avut o reacție violenta, din senin, și a lovit-o pe micuța in fața, facand-o sa cada pe scari, sub privirile ingrozite ale mamei.

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, marți dimineața, de un trecator, pe un camp dintre localitațile Crevedia (jud. Dambovița) și Buftea (jud. Ilfov). Potrivit informațiilor furnizate de IJP Dambovița, ar fi vorba despre o persoana in varsta de 65 de ani, data disparuta de aproximativ doua saptamani.…