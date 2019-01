Drumarii clujeni, în topul celor mai sancționați din țară Potrivit Poliției Române, cele mai multe dintre acestea (59) au fost date pentru neîndeplinirea obligației de întreținere a drumului public pe timp de iarna. De asemenea, au mai fost sancționate și neluarea masurilor de înlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila, precum și nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public. Aceste masuri au fost luate de polițiștii rutieri din Capitala, de cei de la Autostrazi, precum și de polițiștii din județele Salaj, Satu-Mare, Argeș, Bihor, Cluj, Maramureș, Alba, Arad, Gorj, Mehedinți, Mureș,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

